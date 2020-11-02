الورفلي: العمل الجماعي سر نجاح ثلاثيات السلة ببنغازي

توزيع جوائز ثلاثيات السلة ببنغازي (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة ثلاثيات كرة السلة ببنغازي 3×3 جلال الورفلي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» أن العمل الجماعي كان كلمة السر ووراء النجاح في بطولة ثلاثيات السلة التي اختتمت بنجاح على المستويين الفني والتنظيمي.

وأضاف أن العمل بروح الفريق ضمن تكامل الصورة وأن الجميع يشعر بالفخر والسعادة بهذا النجاح الجماعي.

وأكمل الورفلي حديثه قائلًا: «كنت أعمل بشكل مستمر كقائد للفريق على بث الروح الإيجابية في نفوس الأعضاء، وأعمل على تحميلهم بالطاقة الإيجابية التي تجعلهم دائمًا في حالة تحدٍ ومثابرة».

وأضاف: «كنا مؤمنين بقدراتهم على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتنا ولكن التميز والتحدي دفعنا جميعًا لنفخر بكل ما قدمناه كفريق العمل، وشكرًا لكل من قدم الدعم والمساندة بالحضور أو الكلمة الطيبة».