السلفيوم ينافس الأنصار على كأس الملك إدريس

جانب من بطولة الملك إدريس للقدم المصغرة (فيسبوك)

يشهد ملعب المعهد الصناعي بالبيضاء، اليوم الإثنين، نهائي بطولة الملك إدريس لكرة القدم المصغرة، الذي سيجمع ناديي السلفيوم والأنصار بعد فوزهما أمس في مباراتي الدور نصف النهائي.



السلفيوم حقق الفوز على الاستقلال بنتيجة هدفين دون رد وجاءا بإمضاء اللاعبين مرعي محمد ونيس بينما السلفيوم تأهل على حساب السنوسية بعد فوزه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل.

هدف ثلاثية السلفيوم جاءت بإمضاء اللاعب يوسف المصراتي، وهدف السنوسية بإمضاء وسام الحجازي.

يشار إلى أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي يتم إضافة شوطين إضافيين، مدة كل شوط 5 دقائق وفي حالة استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح وتمنح لكل فريق ثلاث ركلات، واذا استمر التعادل تضاف ركلة لكل فريق حتى تنتهي بفوز أحد الفريقين.