السلفيوم ينافس الأنصار على كأس الملك إدريس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 01:01 مساء
جانب من بطولة الملك إدريس للقدم المصغرة (فيسبوك)

يشهد ملعب المعهد الصناعي بالبيضاء، اليوم الإثنين، نهائي بطولة الملك إدريس لكرة القدم المصغرة، الذي سيجمع ناديي السلفيوم والأنصار بعد فوزهما أمس في مباراتي الدور نصف النهائي.
 
 السلفيوم حقق الفوز على الاستقلال بنتيجة هدفين دون رد وجاءا بإمضاء اللاعبين مرعي محمد ونيس بينما السلفيوم تأهل على حساب السنوسية بعد فوزه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل.
هدف ثلاثية السلفيوم جاءت بإمضاء اللاعب يوسف المصراتي، وهدف السنوسية بإمضاء وسام الحجازي.

يشار إلى أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي يتم إضافة شوطين إضافيين، مدة كل شوط 5 دقائق وفي حالة استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح وتمنح لكل فريق ثلاث ركلات، واذا استمر التعادل تضاف ركلة لكل فريق حتى تنتهي بفوز أحد الفريقين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي
دولى
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
التعداد السكاني في الصين: 7 ملايين عامل يشاركون في الإحصاء
اقتصاد
كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
وليامز لقناة «الوسط»: متفائلة إلى حد كبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق جنيف
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إضافة ميزات جديدة لتطبيق «يوتيوب»