أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 11:22 صباحا
الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي (أرشيفية : الإنترنت)

ذكرت تقارير إعلامية، أمس الأحد، أن 15 من أصل 20 ناديًا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعجز عن دفع رواتب لاعبيها لشهر نوفمبر، واستشهدت جريدة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية بتقرير لجريدة «فرانكفورتر ألجمين تسايتونغ» الألمانية يفيد بأن 15 من أصل 20 ناديًا بدوري الأضواء تواجه صعوبة شديدة في توفير رواتب شهر نوفمبر.

وبحسب التقرير فإن بعض الأندية لم تدفع حتى الآن رواتب شهر يونيو، لكن لديها مهلة حتى 16 نوفمبر للسداد، وأشارت الجريدتان إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي تقدما باقتراح مزدوج للحكومة الإيطالية لمحاولة حل هذه الأزمة، إذ أشار الطلب الأول إلى تأجيل الموعد النهائي لدفع رواتب اللاعبين في الموسم الحالي، لكن هذا الأمر يتطلب التوصل لاتفاق بين الأندية واللاعبين أولًا، أما الاقتراح الثاني فينص على عدم تحمل الأندية قيمة الضرائب المتعلقة برواتب اللاعبين في الموسم الحالي، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الألمانية.

الأزمة قد تواجه الجناح الليبي أحمد بن علي المحترف بصفوف نادي «كروتوني» الإيطالي، بعد أن استعد للظهور بشكل جيد وخاص في الدوري الممتاز «الكالتشيو» خلال الموسم الجديد، بعد التأهل عن جدارة واستحقاق، وأيضًا بعد أن أعلن بن علي تجديد تعاقده رسميًّا، حيث جاء هذا بعد أن أبدى «كروتوني» رغبته القوية في تجديد عقد بن علي لمدة ثلاثة مواسم جديدة مقبلة.

ترجمت إدارة النادي الإيطالي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «الكالتشيو» ذلك على أرض الواقع، عبر تقديم عرض رسمي، وجاء العرض بهدف قطع الطريق على إدارة نادي «بارما» التي كانت تسعى لضم الجناح الدولي الليبي، إلا أن إدارة «كروتوني» سبقت في الخطوات لبقاء بن علي، خصوصًا بعد دوره المميز في المساهمة نحو تأهل الفريق للدوري الممتاز، مستثمرًا خبراته في الدوري الإيطالي.

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