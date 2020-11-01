اتحاد الكرة يحدد أعمار الفئات السنية وفترتي تسجيل اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 01 نوفمبر 2020, 08:01 مساء
أعمار الفئات السنية. (إنترنت)

صدر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم قرار بتحديد أعمار اللاعبين المسموح بتسجيلهم في مسابقات الفئات السنية المعتمده باللائحة المعتمدة باللجنة العامة للمسابقات في الموسم الرياضي 2020/ 2021 على النحو التالى: 

مسابقة فئة الناشئين تحت 15 عاما مواليد (2007 / 2008 / 2009).

ومسابقة الأمال تحت 17 عاما مواليد (2005 / 2006).

ومسابقة الشباب 20 عاما مواليد (2002 / 2003 / 2004).

وحدد الاتحاد العام فترة التسجيل الأولى من ظهر 29 أكتوبر 2020 وتنتهى في 2 يناير 2021.

والفترة الثانيه تبدأ من الأول من أبريل 2021 وتنتهي في 28 أبريل 2021.

ويجب أن تكون ملفات طلبات التسجيل مكتملة خلال فترة التسجيل ووفقا للمواد المنصوص عليها في لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، ولا يسمح بقبول طلبات جديدة بعد التاريخ المحدد لكل الفترة.

وعلى الأندية الالتزام بنظام مطابقة الانتقال الدولي (TMS) بشأن تسجيل اللاعبين المحترفين الذين يتطلب تسجيلهم شهادة الانتقال الدولية، ولوائح الاتحاد الدولي (الفيفا).

وأوضح القرار أن اللجنة في حالة تواجد مستمر بفترة الدوام المحددة طوال فترة التسجيل لدراسة وقبول طلبات التسجيل.

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