اللجنة التأسيسة للفروسية الشعبية تجتمع باتحاداتها وأنديتها

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 01 نوفمبر 2020, 04:11 مساء
اجتماع اللجنة التأسيسة للفروسية الشعبية (خاص بوابة الوسط)

عقدت اللجنة التأسيسية للفروسية الشعبية بمدرسة طريق المطار بطرابلس أمس السبت اجتماعا موسعا مع اتحاداتها الفرعية وأنديتها، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الفروسية الشعبية بحضور 160 ناديا من أندية المنطقة الغربية والوسطى.

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة محمد المرحاني وأمين الصندوق باللجنة البشير عبدالمولى ومدير مدرسة الفروسية بطريق المطار محمد عامر ونائبه عادل القريو، وأعضاء اللجنة التأسيسة نوقش فيه عدد من المواضيع، لعل أبرزها الاستعداد للمهرجان الكبير للفروسية الشعبية الذي سيقام أواخر نوفمبر الجاري.

وخلال الاجتماع تبادلت الكلمات من أعضاء الاتحادات الفرعية والفرسان الشعبيين ورؤساء الأندية التي تطالب وبقوة بعودة الفروسية الشعبية كرياضة الآباء والأجداد من خلال إقامة المهرجانات الشعبية في كل المدن الليبية.

اجتماع اللجنة التأسيسة للفروسية الشعبية (خاص بوابة الوسط)
اجتماع اللجنة التأسيسة للفروسية الشعبية (خاص بوابة الوسط)
اجتماع اللجنة التأسيسة للفروسية الشعبية (خاص بوابة الوسط)
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