السلفيوم يلتقى الاستقلال والسنوسية مع الأنصار فى القدم المصغرة

فريق الاستقلال لكرة القدم المصغرة (فيسبوك)

يتجدد الموعد اليوم الأحد على ملعب المعهد الصناعي بمدينة البيضاء مع مباراتي الدور نصف نهائي لبطولة الملك إدريس لكرة القدم المصغرة.

المباراة الأولى تنطلق في تمام الرابعة مساء، وتجمع السلفيوم مع الاستقلال، وتعقبها مباراة السنوسية مع الأنصار بإدارة الحكمين توفيق الضاوي ومفتاح العلمي.

في حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة يتم إضافة شوطين إضافيين، مدة كل شوط 5 دقائق، وفي حالة استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، وتمنح لكل فريق ثلاث ركلات، وإذا استمر التعادل تضاف ركلة لكل فريق حتى تنتهي بفوز أحد الفريقين.

الفائزان من المباراتين يلتقيان غدا الإثنين في المباراة النهائية لتحديد بطل المسابقة.