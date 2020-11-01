الصين بطلا لشطرنج الجامعات العالمية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 01 نوفمبر 2020, 03:31 مساء
منتخب ليبيا للشطرنج (إنترنت)

اسدل الستار أمس السبت على بطولة الجامعات العالمية للشطرنج عبر الإنترنت بتتويج الصين 1 بلقب البطولة بعد فوزها على صاحب المركز الثاني أوكرانيا 2.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة.

وفازت أرمينيا على بيلاروسيا 2.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة، وليبيا جاءت في الترتيب 61 بالبطولة برصيد 7 نقاط من فوزين على نيوزيلاندا والبرازيل و3 تعادلات مع تشيلي والهندوراس والأرجنتين، وفقد النتيجة في 4 مباريات أمام كازاخستان والمكسيك وكولومبيا كوستاريكا.

يذكر أن بطولة شطرنج الجامعات العالمية تعد من أقوى البطولات، وتميزت مبارياتها بقوة المنافسة وتصنيفات اللاعبين المشاركين كانت عالية، ومن بينهم الأرميني مانويل التصنيف 2628 والصيني شانكيل 2615 وشانت من أرمينيا 2596 والكوبي جابريل كارلوس 2573 والأرميني تايغران 2549 والصربي ماركو 2528 وليو يان من الصين 2524 والماليزي ليتيان 2523 والكرواتي ليون 2507.

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