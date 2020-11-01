توزيع جوائز ثلاثيات السلة ببنغازي

توزيع جوائز ثلاثيات السلة ببنغازي (إنترنت)

اختتمت بنجاح فنيا وتنظيميا بطولة ثلاثيات كرة السلة ببنغازي 3×3 التي جرت على أرضية مجمع سليمان الضراط بمشاركة 19 فريقا وزعت في المرحلة الأولى على 6 مجموعات، وتوج ببطولتها الرباعي القندوز والتركي والشكماك وإبراهيم عبدو بجائزة قدرها ألف دينار.

وجاء ثانيا الرباعي محمود بلحاج وعثمان الصديق وضياء الدين الريفي وغيث الرحمن مفتاح وحصل على 500 دينار، وتوج بجائزة الرميات الثلاثية اللاعب إسماعيل الجهمي، وفاز اللاعب سفيان الشويهدي بجائزة كبس الكرة داخل الحلق «الدنك»، وتوج اللاعب ضياء الدين الريفي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصد جائزة أفضل رباعي في البطولة اللاعب مكرم عيسي ويحيى الشكماك وضياء الريفي وإدريس زيو.

يشار إلى أن بطولة السلة 3×3 كانت ضمن مهرجان بنغازي السلام وتواصلت لثلاثة أيام تحت إشراف لجنة عليا برئاسة جلال الورفلي ونائبه رياض الحداد، وتولى لجنة المسابقات وقيد اللاعبين خالد الحاسي واحميد الحمري، ولجنة العلاقات العامة ضمت خليفة البراني ومصطفى الكوافي، ولجنة الحكام برئاسة خالد أحنيش، واللجنة الإعلامية فرج الفرجاني ومحمد الرياني والمسؤول المالي عزالدين التومي.

توزيع جوائز ثلاثيات السلة ببنغازي (إنترنت)

توزيع جوائز ثلاثيات السلة ببنغازي (إنترنت)