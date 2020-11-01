لجنة تحقيق في تجاوزات رئيس الاتحاد الليبي السابق للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 01 نوفمبر 2020, 01:21 مساء
فوزي أبورجعة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن المكتب التنفيذي للاتحاد عقد عدة اجتماعات للتأكيد على ضرورة وضع برامج لتطوير رياضة الشطرنج الليبي من خلال الاهتمام بالفئات السنية والمدربين والحكام للرقي بمستواهم الفني.

وأضاف أبورجعة أن المكتب التنفيذي اتخذ أيضًا جملة من الإجراءات من بينها تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات المالية والإدارية لرئيس الاتحاد السابق محمد مصطفى محجوب وأمين الصندوق في عهده عبدالجواد المسلاتي.
وأكمل أبورجعة أن الاتحاد العام للشطرنج سيفتح باب الانتساب لجميع الأندية اعتبارا من الأول من يناير 2021.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد اختار نائب الرئيس فوزي أبورجعة لتولي مهام رئاسة الاتحاد لحين عقد الجمعية العمومية للاتحاد في جلسة انتخابيه لاختيار مكتب تنفيذي جديد.

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