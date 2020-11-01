«المدينة» يحتفل بعيد تأسيسه الـ«67» ويستعيد ذكريات بيليه ومارادونا

مارادونا خلال الاحتفال مع فريق المدينة (أرشيفية - بوابة الوسط)

صادف الخميس الماضي، الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ذكرى مرور 67 عاماً على تأسيس نادى «المدينة القديمة» والعريقة والقلعة الحصينة أحد أبرز المدارس الكروية وأعرقها، التي لها جذورها في الحركة الرياضية في ليبيا، حيث شهد يوم التاسع والعشرين من أكتوبر تاريخ إشهاره وتأسيسه، مسجلاً مسيرة طويلة حافلة لفريق الكرة العتيد بنادي «المدينة»، الذي لم يغب عن شمس دوري الأضواء فـ«المدينة» الفريق الوحيد الذي سجل مشاركته في جميع نسخ المسابقة الكروية منذ أول موسم رسمي له ولم يسجل غيابه في أي موسم من المواسم الطويلة الماضية، وبالتالي نال العلامة الكاملة في عدد مرات تواجده في دوري الأضواء.

ثلاثة ألقاب.. وبداية مع بيليه

نال أبناء «المدينة» أصحاب الزي الأبيض والأسود، منذ مشاركتهم الأولى، اللقب ثلاث مرات ولقب الوصيف مرتين إلى جانب تأهله للمربع الذهبي عدة مرات، فبعد أن تواصلت مشاركاتهم الأولى في المواسم الإحد عشر الأولى دون أي حصاد وكانت بلا تتويج، لكن سرعان ما جاء مواسم الحصاد عبر الموسم الكروي 75 – 76 فكان موسم الحصاد بهيجاً للفريق العريق، حيث تألق نجوم «المدينة» تحت أنظار الأسطورة البرازيلية بيليه الذي حضر إحدى مبارياته بملعب طرابلس الدولي أمام فريق «الأهلي بنغازي» في الرابع من شهر أبريل العام 1975 والتي تميزت بغزارة الأهداف وأسفرت نتيجتها عن تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

ثلاثة ألقاب مستحقة على المستوى المحلي في الدوري وكانت البداية بموسم «75 - 76» ولقبان للكأس في العامين 1977 و2001

حقق الفريق بطولته الأولى وتوج باللقب الأول في تاريخه لأول مرة في الموسم الرياضي 75 - 76 بعد منافسة قوية جمعته ضمن دورة ثلاثية برفقة «الأهلي بنغازي» و«القرضابية» واقتصر التنافس بينه وبين «الأهلي بنغازي»، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول ببنغازي عن التعادل السلبى دون أهداف، فيما فاز «المدينة» في لقاء العودة بطرابلس بهدفين لهدف أحرزهما كل من عبد الرازق أبوذيب وفتحي البكوش كازاتو، بقيادة المدرب البلغاري بيتر تيدوروف.

نوري السري الهداف التاريخي

نال «المدينة» اللقب الثاني في الموسم الرياضي 82 – 83 عندما عاد الدوري الليبي لكرة القدم إلى الواجهة بعد توقف دام ثلاث سنوات عقب ختام بطولة أمم أفريقيا العام 1982 بليبيا، حيث توج فريق «المدينة» باللقب الثاني في تاريخه والأول بعد استئناف النشاط الكروي والمسابقات المحلية عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «الأهلي طرابلس» بهدفين لهدف بعد أن خالف كل التوقعات التي كانت تصب في مصلحة «الأهلي طرابلس»، الذي لم يتعرض في ذلك الموسم لأي خسارة.

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نجح «المدينة» في حسم المباراة النهائية لصالحه بهدفين لهدف بفضل ثنائية كل من عبد المنعم الحدادية وعبد الله الخضار ليتوج باللقب الثاني في تاريخه بقيادة مدربه الوطني فرحات سالم، ويتوج نجمه وهدافه وقائد الفريق نوري السري بلقب هداف الموسم برصيد 17 هدفاً وهي المرة الرابعة التي يتوج فيها بلقب هداف الموسم ليصبح عميد الهدافين والأكثر تتويجاً بلقب هداف الموسم وهو الهداف التاريخي وأفضل هداف في تاريخ الدوري الليبي من خلال حصوله على لقب هداف الدوري الليبي أربع مرات، منها مرتان متتاليتان خلال موسمي 74 – 75 و75 - 76 وقبلها موسم 72 – 73 وآخر تتويج للسري بلقب الهداف كان في موسم البطولة الثانية 82 – 83 برصيد 17 هدفاً.

التتويج الثالث تحت أنظار مارادونا

عاد فريق «المدينة» العنيد ليظفر ويتوج باللقب الثالث في تاريخه في الموسم الرياضي 2000 – 2001 ليظفر بالبطولة الثالثة تحت أنظار الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «التحدي» بركلات «الترجيح» بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف سجله لاعبه علي المليان، وقاد الفريق للقب الثالث مدربه عبد الحفيظ أربيش الذي توج ببطولة الدوري الليبي مع فريقه «المدينة» لاعباً ثم مدرباً.

أول تتويج على مستوى الكأس

على صعيد منافسات بطولة كأس ليبيا توج فريق «المدينة» لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس ليبيا في نسختها الثانية العام 1977 عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «الهلال» بملعب درنة بهدف في الدقيقة الأخيرة الذي جاء بتوقيع لاعبه حسن النيجيري، كما توج ببطولة ولقب الكأس الممتازة في الموسم الرياضي 2000 - 2001 عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «الأهلي طرابلس».

ظهور أفريقي أمام «الأهلي» و«الترجي»

حظي فريق «المدينة» بتمثيل كرة القدم الليبية في مسابقات الأندية الأفريقية، حيث سجل حضوره الأفريقي الأول العام 1977 ونجح في تحقيق أول انتصار أفريقي له على حساب فريق «أولمبيك نيامي» حين فاز ذهاباً بنيامي بأربعة أهداف لهدفين، فيما تعادل إياباً بطرابلس بهدفين لهدفين ليتأهل إلى الدور الثاني الذي غادره أمام «الأهلي» المصري عقب خسارته ذهاباً بالقاهرة بسبعة أهداف لهدفين، غير أن «المدينة» رد اعتباره في لقاء الإياب بطرابلس وتفوق بهدف نجمه عبد الوهاب الشبل.

«الأهلي» المصري و«الترجي» التونسي يظهران في المسيرة الأفريقية لـ«المدينة» وسط نتائج وأهداف مدوية بعد الظهور القاري الأول في العام 1977

ثم شارك للمرة الثانية العام 1984 وغادر السباق الأفريقي أمام «المغرب الفاسي» عقب تعادله ذهاباً بطرابلس دون أهداف وخسارته بالمغرب بهدفين لهدف ثم سجل حضوره الأفريقي للمرة الثالثة ونجح خلال الدور الأول في الترشح على حساب بطل غينيا الاستوائية، لكنه غادر المنافسة الأفريقية أمام «الترجي» التونسي عقب خسارته ذهاباً بالمنزه بأربعة أهداف وفوزه بطرابلس إياباً بهدفين لهدف، كما شارك في بطولة كأس كؤوس أفريقيا في مناسبتين، حيث غادر في مشاركته الأولى العام 1978 المنافسة أمام فريق «نصر حسين داي» الجزائري وفي المشاركة الثانية العام 1991 غادر المنافسة أمام فريق «الأسود» بطل نيجيريا.