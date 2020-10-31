الشلماني: الدوري الليبي في ديسمبر

عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني في لقاء خاص تلفزيوني بقناة «ليبيا الرياضية» أنه سيتم تشكيل اللجان الفنية استعدادًا لانطلاق الدوري بعد إعطاء الإذن من اللجنة العليا الطبية لجائحة كورونا، وأن لجان الاتحاد الليبي لكرة القدم جاهزة لانطلاق الدوري في أي لحظة.

وقال الشلماني: «هناك مقترحان للدوري الليبي، ربما يكون من مجموعتين أو أربع مجموعات، وسينتهي الدوري في شهر يوليو2021 وأن ‏بداية أو نهاية شهر ديسمبر المقبل سيكون موعدًا لانطلاقة الموسم الجديد على حسب انتهاء عمل لجنة اعتماد الملاعب المشكلة بهذا الخصوص، واعتماد الملاعب التي ستقام عليها المسابقة».

وأضاف: «بدأنا بشكل فعلي في ترتيب انطلاقة الدوري وسيتم تنظيم دورة للحكام المشاركين حتى يكونوا جاهزين للمسابقة، كما سيكون هناك تنسيق مع الفيفا لإقامة دورة للحكام لتجهيزهم على تقنية الفار».

وأوضح: «وضعنا الخطوط العريضة، وجميع اللجان جاهزة لعودة الدوري، وسنكون أول المتحدين لهذا الوباء، ونريد فقط التعاون مع الأندية؛ لذا طالبت بأن يكون الدوري لمدة أربعة أشهر ولا نريد أي تأجيل ويجب وضع الاستحقاقات للمنتخبات والفرق المشاركة في البطولات القارية بعين الاعتبار».

وأوضح: «نحن لا نفرق بين الأندية الكبيرة والصغيرة وفي حال اعتذار أحد الأندية عن المشاركة في الدوري سيتم تطبيق اللوائح عليه، ولن أخالف القوانين واللوائح وليس هناك فرق بين الأندية، فالمجاملة أنا بعيد عنها، ويتطلب الأمر منا حاليًا تعاون الأندية والإعلام الرياضي مع الاتحاد الليبي لكرة القدم».

وعن إخفاقات الفرق الليبية والمنتخبات قال الشلماني: «إنه يأتي نتيجة سوء الحظ دائمًا أمام الفرق الليبية والمنتخبات وإن الإدارة هي السبب الرئيسي في هذا الإخفاق، ولا ننسي نتائج المنتخب 82 و85 وبطولة المحليين بجنوب أفريقيا ووصول فرقنا للنهائي ونصف النهائي الأفريقي والعربي».