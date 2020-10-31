الككلي يعترض في النصر بتقديم استقالته قبل دوري أبطال أفريقيا

محمد الككلي (أرشيفية : الإنترنت)

قدم المدرب الوطني محمد الككلي والطاقم المصاحب له استقالاتهم من تدريب فريق النصر الأول بعد فترة قصيرة من تكليفهم من قبل اللجنة التسييرية بالنادي قبل انتخابات رئيس مجلس الإدارة الجديد أسامة أبو زيد.

وجاءت الاستقالة على خليفة وعد الرئيس الجديد لنادي النصر بإحضار طاقم أجنبي متكامل لفريق النصر الأول الذي له استحقاق أفريقي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس قبل انتخابه.

بجانب استقالة المدرب الككلي، قدم مساعده علاء نجم ومدرب الحراس ناجي العمامي، استقالتيهم وأعلنوا نهاية مشوارهم مع الفريق، مقدمين جميعًا الشكر لجماهير نادي النصر.

وخلال الموسم الجديد، ففي منافسات دوري أبطال أفريقيا يشارك فريقا «النصر» و«الأهلي بنغازي»، وفي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» يشارك فريقا «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، وفي مسابقة دوري أبطال العرب يشارك فريقا «المدينة» و«الهلال».