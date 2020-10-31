الككلي يعترض في النصر بتقديم استقالته قبل دوري أبطال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 31 أكتوبر 2020, 06:22 مساء
محمد الككلي (أرشيفية : الإنترنت)

قدم المدرب الوطني محمد الككلي والطاقم المصاحب له استقالاتهم من تدريب فريق النصر الأول بعد فترة قصيرة من تكليفهم من قبل اللجنة التسييرية بالنادي قبل انتخابات رئيس مجلس الإدارة الجديد أسامة أبو زيد.

وجاءت الاستقالة على خليفة وعد الرئيس الجديد لنادي النصر بإحضار طاقم أجنبي متكامل لفريق النصر الأول الذي له استحقاق أفريقي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس قبل انتخابه.

بجانب استقالة المدرب الككلي، قدم مساعده علاء نجم ومدرب الحراس ناجي العمامي، استقالتيهم وأعلنوا نهاية مشوارهم مع الفريق، مقدمين جميعًا الشكر لجماهير نادي النصر.

وخلال الموسم الجديد، ففي منافسات دوري أبطال أفريقيا يشارك فريقا «النصر» و«الأهلي بنغازي»، وفي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» يشارك فريقا «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، وفي مسابقة دوري أبطال العرب يشارك فريقا «المدينة» و«الهلال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أيمن عاشور.. الفوتوغراف في مرادفات الوجه الآخر
ثقافة وفن
الرباعي الليبي جاهز لدوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد
رياضة محلية
سطح المذنب «تشوري» يشبه رغوة الكابوتشينو
علوم وتكنولوجيا
المنتجات الفرنسية مهددة في الخليج على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي ...
اقتصاد
يوفنتوس يعلن سلبية اختبار «كوفيد-19» لكريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
بالصور: الزوايا الصوفية تزين احتفالات المولد النبوي الشريف في درنة
ليبيا
زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز غربي تركيا (فيديو)
دولى
جريدة «الوسط»: ملتقى تونس قد يبقي السراج لفترة إضافية
ليبيا
البنك الدولي يحذر من 3 مخاطر تعرقل انتعاش الاقتصاد الليبي
ليبيا
الحكومة الموقتة تعلن عن مفاوضات مع مالطا بشأن المليار دولار المحتجزة لديها
ليبيا
«بي بي سي» تحذر صحفييها غير الملتزمين بـ«الحيادية» في «سوشيال ميديا»
دولى
أرمينيا تتحدث عن «أدلة دامغة» لإرسال تركيا مقاتلين من ليبيا إلى قره باغ
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التطعيم الشامل يمكن أن يغير جذريا مسار الجائحة