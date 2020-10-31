تفاقم الصراع في اتحاد التايكوندو الليبي

منافسات التايكوندو الليبي (أرشيفية : إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتايكوندو، الخميس، اجتماعا بفندق كورنثيا بطرابلس برئاسة نائب رئيس الاتحاد علي الشويهدي، ناقشت فيه جملة من المواضيع مما تسبب في حدوث أزمة.

الاجتماعات أقرت إسقاط رئيس الاتحاد علي صابر من رئاسة الاتحاد الليبي للتايكوندو وتشكيل لجنة للتحقيق معه في بعض المخالفات الواردة من أعضاء الجمعية العمومية مع استمرار الاتحاد الحالي برئاسة النائب الأول علي الشويهدي لمدة 3 أشهر مقبلة يتم بعدها إجراء انتخابات للمكتب التنفيذي.

أمام ذلك، أصدر اتحاد التايكوندو برئاسة علي صابر بيانًا جاء فيه: «تابع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكوندو ما قام به نائب رئيس الاتحاد العام علي حسين الشويهدي، وعضو المكتب التنفيذي عبدالناصر خليفة خير، الخميس 29 أكتوبر، بالمخالفة للنظام الأساسي للاتحاد الليبي للتايكوندو وذلك بالاجتماع مع بعض الأندية بفندق كورنثيا بطرابلس».

وأضاف: «وعليه، وبالرجوع إلى النظام الأساسي للاتحاد العام وإلى ما أقره المكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد يوم 26 أغسطس الماضي بخصوص اعتماد الجمعية للموسم الرياضي 2017، الذى وقَّع عليه كل أعضاء المكتب التنفيذي بمَن فيهم علي الشويهدي وعبدالناصر خليفة اللذان ترأسا الاجتماع غير القانوني بفندق كورنثيا، وبذلك ينطبق عليهما ما جاء في المادة 52 من النظام الأساسي للاتحاد».

وأوضح البيان: «أما فيما يخص الجمعية العمومية للموسم الرياضي 2019 فقد سبق وصدر عن المكتب التنفيذي القرار 11 بشأن اعتماد الجمعية العمومية للموسم الرياضي 2019، والحاضرون للاجتماع بفندق كورنثيا لا يوجد أي منهم ضمن القرار وبذلك يكون جميع الحاضرين غير ذي صفة في الجمعية العمومية للاتحاد، وأي قرارات تصدر عنهم باطلة وليس لها أي أثر، بل نحملهم مسؤولية قانونية».

واختتم البيان: «سيتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد العام جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على المركز القانوني للاتحاد، وقام المكتب التنفيذي للاتحاد العام بإحاطة الاتحاد العربي والأفريقي والدولي، بما قام به نائب الرئيس من خروقات وكذلك الأندية غير الأعضاء في الجمعية العمومية التي وقعت على المذكرة، كما تمت إحالة علي الشويهدي إلى التحقيق وإيقافه عن مهامه، وستتم إحالة عبدالناصر خليفة للتحقيق من قبل المكتب التنفيذي».