دهان يقود حراس اليد و7 لاعبين من جزيرة زوارة في منتخب الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 31 أكتوبر 2020, 05:16 مساء
جانب من منافسات نادي الجزيرة لكرة اليد (أرشيفية : إنترنت)

اختار الاتحاد الليبي لكرة اليد الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني ولفريق الجزيرة توفيق الهادي دهان مدربًا لحراس المنتخب الوطني لكرة اليد لفئة الشباب.

وبحسب جريدة «زوارة الرياضية» عبر «فيسبوك» فإن الطاقم الفني المصاحب للدهان يضم المدرب الوطني وليد القبلاوي ويساعده المدرب الوطني سعد الغرياني، فيما جاء الاختيار ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة اليد لفئة الشباب للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام بالمملكة المغربية أوائل ديسمبر المقبل.

وأضافت الجريدة التي تصدر في مدينة زوارة: «الاتحاد الليبي لكرة اليد اختار سبعة لاعبين من فريق كرة اليد بنادي الجزيرة زوارة، ضمن قائمة تجمع المنتخب الوطني لكرة اليد لفئة الشباب الذي يستعد للمشاركة في البطولة الأفريقية في المغرب وهم: عبدالرؤوف فتحي كرشمان، الهادي توفيق دهان، عبدالرحمن زهير بن عبدي، أمين بدروش غريبة، المعتصم بالله فتحي كرشمان، محمد زهير بن عبدي، أيوب محمد بدروش».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أيمن عاشور.. الفوتوغراف في مرادفات الوجه الآخر
ثقافة وفن
الرباعي الليبي جاهز لدوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد
رياضة محلية
سطح المذنب «تشوري» يشبه رغوة الكابوتشينو
علوم وتكنولوجيا
المنتجات الفرنسية مهددة في الخليج على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي ...
اقتصاد
يوفنتوس يعلن سلبية اختبار «كوفيد-19» لكريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
بالصور: الزوايا الصوفية تزين احتفالات المولد النبوي الشريف في درنة
ليبيا
زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز غربي تركيا (فيديو)
دولى
جريدة «الوسط»: ملتقى تونس قد يبقي السراج لفترة إضافية
ليبيا
البنك الدولي يحذر من 3 مخاطر تعرقل انتعاش الاقتصاد الليبي
ليبيا
الحكومة الموقتة تعلن عن مفاوضات مع مالطا بشأن المليار دولار المحتجزة لديها
ليبيا
«بي بي سي» تحذر صحفييها غير الملتزمين بـ«الحيادية» في «سوشيال ميديا»
دولى
أرمينيا تتحدث عن «أدلة دامغة» لإرسال تركيا مقاتلين من ليبيا إلى قره باغ
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التطعيم الشامل يمكن أن يغير جذريا مسار الجائحة