دهان يقود حراس اليد و7 لاعبين من جزيرة زوارة في منتخب الشباب

جانب من منافسات نادي الجزيرة لكرة اليد (أرشيفية : إنترنت)

اختار الاتحاد الليبي لكرة اليد الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني ولفريق الجزيرة توفيق الهادي دهان مدربًا لحراس المنتخب الوطني لكرة اليد لفئة الشباب.

وبحسب جريدة «زوارة الرياضية» عبر «فيسبوك» فإن الطاقم الفني المصاحب للدهان يضم المدرب الوطني وليد القبلاوي ويساعده المدرب الوطني سعد الغرياني، فيما جاء الاختيار ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة اليد لفئة الشباب للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام بالمملكة المغربية أوائل ديسمبر المقبل.

وأضافت الجريدة التي تصدر في مدينة زوارة: «الاتحاد الليبي لكرة اليد اختار سبعة لاعبين من فريق كرة اليد بنادي الجزيرة زوارة، ضمن قائمة تجمع المنتخب الوطني لكرة اليد لفئة الشباب الذي يستعد للمشاركة في البطولة الأفريقية في المغرب وهم: عبدالرؤوف فتحي كرشمان، الهادي توفيق دهان، عبدالرحمن زهير بن عبدي، أمين بدروش غريبة، المعتصم بالله فتحي كرشمان، محمد زهير بن عبدي، أيوب محمد بدروش».