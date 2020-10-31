منتخب الشباب يتفوق وديا على مختلط أندية طبرق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | السبت 31 أكتوبر 2020, 05:10 مساء
منافسات سابقة لمنتخب الشباب (أرشيفية : الإنترنت)

تفوق منتخب الشباب الليبي تحت عشرين عاما، أمس الجمعة، بملعب شيخ الشهداء بنادي الأخضر بالبيضاء على مختلط أندية طبرق، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما.

وهذه هي المباراة الرابعة التي يخوضها منتخب الشباب في معسكره المحلي التدريبي بمدينتي بنغازي والبيضاء بالجبل الأخضر.

كان منتخب الشباب فاز على مختلط أندية الجبل الأخضر بأربعة أهداف لصفر في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، بملعب شيخ الشهداء بنادي الأخضر.

يأتي المعسكر الاستعدادي لشباب ليبيا للمشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي ستقام نهائياتها بملاعب موريتانيا العام المقبل.

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