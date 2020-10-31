صابر يرفض الصمت بعد إسقاطه من اتحاد التايكوندو

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 31 أكتوبر 2020, 05:06 مساء
علي صابر (فيسبوك)

شكل قرار للجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتايكوندو بإسقاط رئيس الاتحاد علي صابر منعرجا جديدا في خطوات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الليبية وعلاقتها بمجالس الإدارات وسط رفض رئيس الاتحاد للقرار الذي اعتبره غير مقبول.

جاء ذلك في تصريح تليفزيوني لقناة «سلام»، حيث أكد صابر أنه لن يرضى بمسح تاريخه الرياضي الذي يصل لأربعين عاما، بعد هذا الإسقاط، ملوحا بخطوات جديدة سيقوم بها.

من جانب آخر اعتبرت الجمعية العمومية أن الإسقاط له مبرراته، وجاء وفق النظام الأساسى للاتحاد بعد موافقة 12 ناديا، وبعد تجاوزات كبيرة قام بها الرئيس، ومخالفته المستمرة، وأنها كلفت نائب رئيس الاتحاد علي الشويهدي منصب الرئيس الموقت حاليا وأنها طوت صفحة الرئيس السابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أيمن عاشور.. الفوتوغراف في مرادفات الوجه الآخر
ثقافة وفن
الرباعي الليبي جاهز لدوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد
رياضة محلية
سطح المذنب «تشوري» يشبه رغوة الكابوتشينو
علوم وتكنولوجيا
المنتجات الفرنسية مهددة في الخليج على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي ...
اقتصاد
يوفنتوس يعلن سلبية اختبار «كوفيد-19» لكريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
بالصور: الزوايا الصوفية تزين احتفالات المولد النبوي الشريف في درنة
ليبيا
زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز غربي تركيا (فيديو)
دولى
جريدة «الوسط»: ملتقى تونس قد يبقي السراج لفترة إضافية
ليبيا
البنك الدولي يحذر من 3 مخاطر تعرقل انتعاش الاقتصاد الليبي
ليبيا
الحكومة الموقتة تعلن عن مفاوضات مع مالطا بشأن المليار دولار المحتجزة لديها
ليبيا
«بي بي سي» تحذر صحفييها غير الملتزمين بـ«الحيادية» في «سوشيال ميديا»
دولى
أرمينيا تتحدث عن «أدلة دامغة» لإرسال تركيا مقاتلين من ليبيا إلى قره باغ
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التطعيم الشامل يمكن أن يغير جذريا مسار الجائحة