صابر يرفض الصمت بعد إسقاطه من اتحاد التايكوندو

علي صابر (فيسبوك)

شكل قرار للجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتايكوندو بإسقاط رئيس الاتحاد علي صابر منعرجا جديدا في خطوات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الليبية وعلاقتها بمجالس الإدارات وسط رفض رئيس الاتحاد للقرار الذي اعتبره غير مقبول.

جاء ذلك في تصريح تليفزيوني لقناة «سلام»، حيث أكد صابر أنه لن يرضى بمسح تاريخه الرياضي الذي يصل لأربعين عاما، بعد هذا الإسقاط، ملوحا بخطوات جديدة سيقوم بها.

من جانب آخر اعتبرت الجمعية العمومية أن الإسقاط له مبرراته، وجاء وفق النظام الأساسى للاتحاد بعد موافقة 12 ناديا، وبعد تجاوزات كبيرة قام بها الرئيس، ومخالفته المستمرة، وأنها كلفت نائب رئيس الاتحاد علي الشويهدي منصب الرئيس الموقت حاليا وأنها طوت صفحة الرئيس السابق.