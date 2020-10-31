الشريف وبعيو وساطي أبطال «فروسية مرجانة لقفز الحواجز»

منافسات قفز الحواجز في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

جرت الخميس مباريات الأسبوع الحادي والعشرين لدوري «مرجانة لفروسية قفز الحواجز»، الذى يشرف عليه وينظمه نادي «شهداء بنغازي» للفروسية بمشاركة 86 فارسًا، 32 صاعدًا، والفئة الأولى 35، والفئة المفتوحة 19.

الشريف بطلاً للصاعدين

توِّج ببطولة الصاعدين الفارس زياد الشريف مع الفرس طقوس، وجاء ثانيًا الفارس عوض الدرسي مع الفرس نرجس، وثالث الترتيب الفارسة سارة عامر مع الفرس طقوس، ورابعًا الفارس محمد المعداني والفرس طقوس وخامسًا الفارس سيف بوفرده والفرس العنود، وسادسًا الفارس منتصر المشيطي مع جواده البرق، وسابعًا الفارس عبدالرحمن الفاخري مع الفرس طقوس، وثامنًا الفارس محمد جلال العقوري والفرس فلورتايشس، وتاسعًا الفارس أنس العبيدي مع الفرس ساندرو، وعاشرًا الفارس أحمد النايلي والفرس العنود.

بعيو بطلاً للفئة الأولى

توج ببطولة الفئة الأولى الفارس أحمد بعيو مع الفرس وعد وجاء ثانيًا الفارس كريم ساطي والفرس وعد وحل ثالثًا نفس الفارس كريم ساطي مع الجواد الحراري ورابعًا الفارس مروان النايلي والفرس نرجس وخامسًا الفارس عبدالرحمن القزيري مع الفرس ياسمين وسادسًا الفارسة زكية العنيزي والفرس عزيم وسابعًا الفارس عوض الدرسي والفرس أنيسه وثامنًا الفارس عبدالمهيمن العبيدي مع الفرس أنيسه وتاسعًا الفارس عبدالرحمن القزيري والفرس رعود عاشرًا الفارس أنس العبيدي والفرس نجمة.

ساطي بطلاً للفئة المفتوحة

توج ببطولة الفئة المفتوحة الفارس كريم ساطي مع الجواد نجم بنغازي وثانيًا الفارس عبدالإله العبيدي والجواد نجم بنغازي وثالثًا الفارس مروان النايلي والفرس القادسية.