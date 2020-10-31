النعمي والقايد يجتازان دورة حكام الشطرنج

منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

حاضر الخبير مهدي عبدالرحيم في الدورة الدولية لحكام الشطرنج التي نظمها عبر الإنترنت الاتحاد الآسيوي وبإشراف الاتحاد الدولي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال أحد المشاركين في الدور، هاشم النعمي، «الدورة استهدفت 24 مشاركًا من دول ليبيا وتونس وقطر وعمان والإمارات ومصر وفلسطين وسورية والأردن والمغرب واليمن والعراق وموريتانيا».

وأضاف النعمي: «اجتاز 14 مشاركًا الدورة بنجاح وتحصلوا على شهادات دولية معتمدة في مجال التحكيم، والحمد لله حصلت على الترتيب الثاني في الدورة بنسبة نجاح 95% وتحصل زميلي بشير القايد على نسبة 87%».

وبخصوص برنامج الدورة أوضح النعمي «إن الدورة شملت عديد المحاضرات من بينها المواصفات الدولية لأدوات الشطرنج وقانون الشطرنج كامل، وألقاب الحكام وألقاب اللاعبين ودور الحكام وواجباتهم وظاهرة الغش والقواعد الأساسية للتزويج وكسر تعادل الفرق وواجبات رئيس الفريق وأنظمة كسر التعادل وكيفية حساب تصنيف اللاعب وأنظمة الوقت المعتمدة وكيفية تزويج الألوان، وجدول لتقييم الألقاب».

واختتم النعمي حديثه قائلاً: «لأول مرة في الوطن العربي يتم تسجيل الدورة كاملة وإذاعتها على قناة بيدق سالك الليبية عبر اليوتيوب».

منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)