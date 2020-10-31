سلتو يطوي صفحة «الاتحاد السكندري» مع «الفتح الرباطي» المغربي

سلتو في «الفتح الرباطي» المغربي (فيسبوك)

وقَّع المهاجم الدولي الليبي، أنيس سلتو، لنادي «الفتح الرباطي» المغربي على عقد انتقال حر يمتد لمدة ثلاثة مواسم، وفي تغريدة لسلتو على حسابه الشخصي عبر «فيسبوك» قال «إن شاء الله أقدم الإضافة المطلوبة في نادي الفتح، وأسهم في جميع البطولات الأفريقية والمحلية.. وما توفيقي إلا بالله»، وخاض سلتو تجارب احتراف في «النجم الساحلي» و«الاتحاد السكندري» قبل أن يحط الرحال بنادي «الفتح الرباطي» المغربي في تجربة احترافية جديدة، ويأمل سلتو أن تتيح له الفرصة مع «الفتح» في إظهار مستواه الفني وعدم جلوسه على دكة البدلاء، كما حدث في «الاتحاد السكندري» مؤخرًا بالدوري المصري، مفضلًا التنازل عن جميع مستحقاته لمغادرة الفريق احتجاجًا على ذلك.

الدوري المغربي سيشهد الموسم المقبل تواجد ثلاثة محترفين وهم سند الورفلي مع «الرجاء البيضاوي» ومؤيد اللافي في «الوداد» المغربي وأنيس سلتو في «الفتح» الرباطي المغربي بعد أن فسخ المحترف الرابع المعتصم أبو شناف عقده مع فريق «وداي زمزم».

وتصاعدت أزمة داخلية في نادي «الاتحاد السكندري» أنهت مشوار المحترف الليبي أنيس سلتو، عندما عجزت اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد كرة القدم المصري عن تسهيل جلب المحترفين في الأندية عقب قرار استئناف مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم بعد توقف طويل امتد لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة «كورونا»، الأمر الذي دفع إدارة نادي «الاتحاد» لتسديد مستحقات لاعبيه المحترفين كاملة رغم غيابهم وعدم انتظامهم في صفوف الفريق بعد أن ظلوا عالقين في بلادهم بسبب توقف حركة الطيران قبل أن تعود قليلًا، إلا أن اللجنة الخماسية لم تساعد الأندية في استقدام لاعبيها.

من بين هؤلاء المحترفين بصفوف «الاتحاد السكندري» المهاجم الدولي الليبي أنيس سلتو، وله مستحقات مالية بقيمة 280 ألف دولار و٣٢٠ ألف دولار لزميله الأوغندي صامويل أكوي و١٥٠ ألف دولار للتوغولي ويلسون أكاكبو، مما يساوي 7٥٠ ألف دولار، بما يوازي ١٢ مليون جنيه مصري، إلا أن سلتو نجح في الوصول إلى «الاتحاد السكندري» وقام بتسوية الأمر عبر تنازله عن جميع مستحقاته لدى النادي.

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وسبق وانضم سلتو إلى باقي زملائه بالفريق، حيث تنازلوا جميعًا عن نسبة 50 % من مستحقاتهم المتبقية لهذا الموسم دعمًا للنادي بعد تأثره سلبًا من توقف منافسات الدوري بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، الذي أوقف جميع مظاهر الحياة في العالم بأسره، حيث تبقى للاعبي «الاتحاد» 35 % من قيمة عقودهم السنوية بعدما سدد النادي ما يقرب من 65 % من قيمة عقودهم، وثمن مجلس إدارة «الاتحاد السكندري» برئاسة محمد مصيلحي هذه المبادرة من اللاعبين، التي عكست تقديرهم للأزمة التي تمر بها البلاد والنادي معًا.

«الفتح الرباطي» هو نادٍ رياضي مغربي من مدينة الرباط، ويعد من أقدم الأندية المغربية، حيث تأسس باسم «الأولمبي المغربي الرباطي» العام 1919 من طرف بعض المقاومين، وقد تم إنشاء فرق في المغرب قبل 1919، لكنها كانت أندية بمؤسسين أجانب معظمهم من المعمرين الفرنسيين والإسبان مثل فرق «سبورتينغ تطوان» و«إسبانو ماروكي» و«الاتحاد الرياضي المغربي» و«الراسينغ» الرياضي.

فاز «الفتح الرباطي» بالدوري المغربي قبل الاستقلال 7 مرات، أعوام 1920 - 1921 - 1923 - 1926 - 1930 - 1936 -1937، وفي العام 1946 قرر المكتب المسير إعادة تجديد فريق «الأولمبيك المغربي» لكي يواكب النهضة التي عرفتها كرة القدم الوطنية آنذاك بعد تأسيس عديد الفرق في تلك الحقبة، فقرروا تغيير اسم الفريق من «الأولمبيك المغربي» والمعروف في الأوساط الفرنسية، وكان من الضروري تغيير شعاره لأن شعاره السابق كان مخصصًا فقط لـ«الأولمبيك المغربي» هذه النقطة التي لم ترد أن تعترف بها الجامعة الفرنسية، علمًا بأن الفريق الرباطي لم يندمج مع أي فريق قبل الاستقلال وكان تغييره للشعار اضطراريًّا لأنه مخصص للفريق السابق.

كان التأسيس الثاني لفريق «الفتح الرباطي» بألوانه الحالية العام 1932، لكن دون التسجيل ضمن لوائح الجامعة الفرنسية لكرة القدم آنذاك احتجاجًا على عدم اعترافها بهوية النادي الأولى واعتراضها على شعار النادي الجديد الذي هو عبارة عن تشكيل على هيئة تاج يرمز لعرش مملكة المغرب، وبالتالي موقف سياسي في إطار رياضي للتعبير عن رفض الاحتلال الفرنسي.