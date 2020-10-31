الرباعي الأفريقي جاهز لدوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد

مباراة سابقة بين الأهلي طرابلس والوداد البيضاوي (أرشيفية : الإنترنت)

باشرت الفرق الليبية الأربعة المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية تدريباتها، كما تم التعاقد والتجديد مع عدد من اللاعبين لتدعيم الصفوف، سبق وأعلن الاتحاد الليبي ترشيح ستة فرق للمشاركة في المسابقات والمنافسات الخارجية، خلال الموسم الجديد، ففي منافسات دوري أبطال أفريقيا يشارك فريقا «النصر» و«الأهلي بنغازي»، وفي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» يشارك فريقا «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، وفي مسابقة دوري أبطال العرب يشارك فريقا «المدينة» و«الهلال».

الأهلي بنغازي

سيشارك في دوري أبطال أفريقيا وقام بعديد الخطوات الإيجابية استعدادًا لهذه المشاركة، حيث تعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد أبرزهم الحارس مراد الوحشي والشامخ العبيدي وإبراهيم المنتصر وسعيد النائلي وأبوبكر أبوعقيلة والمهاجم طه الشريف والمدافع حامد الثلبة والمدافع الدولي أحمد شلبي وجبريل مرسال وإبراهيم بودبوس وسعد جبارة، كما تم التعاقد مع طاقم تدريبي صربي متكامل لمدة ثلاثة مواسم، وبحسب تصريحات رئيس مجلس الإدارة خالد السعيطي فإن الهدف من جلب هذا الطاقم هو الاستقرار الفني للفريق الأول وتكوين وتأهيل وتدريب لاعبين داخل النادي حتى يكونوا رافدًا مهمًا للفريق الأول وتكوين فريق للمستقبل، ويتكون الطاقم التدريبي الصربي من ديجان ارسو مديرًا فنيًّا، وميلك ماركو مساعدًا أول، وأنيس الربيعي مساعدًا ثانيًا، وكيرشك الكسندر معدًا بدنيًّا، وستيفان رادولوفيتش مدرب حراس، وفلاديمير انتونوفيتش طبيبًا للفريق.

الفرق الأول لـ«الأهلي بنغازي» باشر تدريباته بملعبه بحي الزيتون دون حضور الجمهور بحسب قرار اللجنة العليا لمكافحة «كورونا»، ويشرف على التدريبات المدرب الوطني عمر اجعودة والمعد البدني أحمد أبوخشيم لحين توجه الفريق بعد أيام لمعسكر خارجي تحت إشراف الطاقم الصربي الجديد، إلى جانب ذلك وقعت إدارة النادي عقودًا مع عدد من اللاعبين الجدد، وجددت عقود عدد من لاعبي الفريق الأول، واستغنت عن لاعبين كانوا من ركائز الفريق وهم جبريل البقرماوي وعلي الطويل وحسن المجبري ورمضان بوشعالة وعلي رزق وسند الشوشان.

النصر

سيشارك في دوري أبطال أفريقيا وكان له الفضل في مشاركة أربعة فرق ليبية الموسم المقبل بوصوله إلى المربع الذهبي الموسم الماضي رغم أنه يعيش وضع غير مستقر إداريًّا وماليًّا، واستعداده للمشاركة في بطولة دوري الأبطال جاءت متأخرة وفي انتظار ما ستسفر عنه انتخابات مجلس الإدارة التي ينتظرها ملف دعم صفوف فريق «النصر» بعد أن ترك بسبب التخبط الإداري أهم لاعبيه خالد مجدي ومعتز المهدي وعبد الله بلعم الذين تركوا الفريق وتعاقدوا مع «الأهلي طرابلس».

«النصر» باشر تدريباته تحت إشراف مدربه السابق الشاب محمد الككلي والمعد البدني الدكتور عبد العزيز امديقش، حيث أعلنت اللجنة التسييرية تجديد التعاقد مع الككلي لمدة موسم آخر وذلك بعد نجاحه مع الفريق في الموسم الماضي ووصوله إلى الدور ربع النهائي في المشاركة الأفريقية، وأكدت اللجنة أن قرار الاستقرار الفني جاء بناء على تقرير اللجنة الفنية وموافقة الجنة التسييرية سعيًا لتحقيق الطموحات المرجوة، خصوصًا أن الفريق تنتظره تحديات مهمة في الموسم الجديد على جميع الأصعدة الأفريقية والمحلية، وقد تعاقدت إدارة النادي مع عدد من اللاعبين وتجديد عقود البعض منهم.

وأبرمت عقود جديدة مع سليمان سعيد قادمًا من فريق «شباب الجبل» لمدة موسمين، والساعدي العلام قادمًا من الصداقة لمدة ثلاثة مواسم ومحسن الأوجلي من «التحدي» والمهاجم عامر التاورغي قادمًا من «الأهلي طرابلس»، وعماد الدين الشاعري القادم من «دارنس» لمدة ثلاثة مواسم، ومحمود بلالي قادمًا من «التحدي» لمدة موسمين.

الأهلي طرابلس

دأبت إدارة نادي «الأهلي طرابلس» على تطعيم الفريق الأول بعديد الوجه الجديدة قبل المشاركة في «الكونفدرالية»، حيث باشر الفريق التدريبات تحت إشراف المدرب الوطني عماد الدهماني ومساعده سامي القعيد ومصباح شنقب مدربًا للحراس وعقبة السالمي معدًا بدنيًّا، كما تولى وليد السباعي مهمة المدير الاداري وحسين طليش مهمة اداري الفريق.

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باشر الفريق تدريباته منذ أكثر من أسبوعين وتعاقد وجدد عديد العقود واستغني عن عدد من اللاعبين، حيث تعاقد مع عدد من اللاعبين المتميزين أبرزهم خالد مجدي ومعتز المهدي وعبدالله بلعم ومحمود عكاشة والحارس محمد نشنوش والحارس عبدالحكيم التركي، وفي خط الدفاع: عبدالله اجديدو ومنصور رزق ومحمود ابحير وربيع اللافي ومحمود عكاشة، كما تم تجديد عقد المدافع أسامه إشطيبه وتصعيد لاعبين من الأواسط جهاد الأشهب ومؤيد جذور، وفي خط الوسط: عبدالله بلعم وعلي أبو عرقوب والمعتصم بالله إسكندر وعبدالرحمن أبوسنينه ومحمد فتحي، وتجديد عقد اللاعب عبدالمعين خماج، وتصعيد لاعبين من الأواسط في مركز الجناحين سفيان الغنودي وعبدالرؤوف الشوشان، وفي خط الهجوم: محمد الغنودي وخالد مجدي ومعتز المهدي وتصعيد لاعب الأواسط معتز أبوشينة، بالاضافة إلى تجديد عقود يحيى الزليطني وأحمد كرواع ومحمد عادل ومعاذ عبدالباسط وبلقاسم رجب، مع عودة لاعبين من الإعارة وهم: طلحة رزق وعلي معتوق وصالح الطاهر، وفسخت عقود اللاعبين بالتراضي عبد الرحمن العمامي ومعاذ عبود والحارسين أحمد الفيتوري والبرجي.

الاتحاد

سيشارك في منافسات «الكونفدرالية»؛ لذا قام بتثبيت جميع عناصره وأبرزهم محمد زعبيه وصهيب بن سليمان وناجي دارء وطلال فرحات وأيوب حمدي والمهاجم محمد المريمي ومعاذ عيسى وعبد العزيز بالريش، مع تجديد الدماء عبر امحمد مفتاح وبشير الكرامي وإبراهيم العجيل ومحمد مخلوف وعبد الله ارحومة وحسن ماتا وعبد السلام أبو كراع ومعز العموري، وتجديد عقود الحارس معاذ اللافي.

بدأ «الاتحاد» تدريباته قبل أكثر من أسبوعين في ملعب طرابلس الدولي وحاليًا بملعب «المهدي السوكوني» بنادي «الاتحاد» تحت قيادة المدرب الجديد البرتغالي دا كوستا رفقة المساعدين محمد الحمروني ومحمد المولدي ومدرب الحراس أسامة السنوسي، وتتواصل تدريبات الاتحاد وسط تفاؤل بإعداد فريق يكون مؤهلًا لتحقيق طموحات الاتحاديين محليًّا وخارجيًّا بحضور اللاعبين معاذ اللافي وسامي الغولة وعز الدين اليونسي ومحمد منصور وجعفر جبودة وعبد المالك محمد وعبد المعز العموري ومالك منصور ومحمد ساسي وأحمد حسين ومعاذ أبوحليقة وعبد المنعم العجيلي ومحمد أوحيدة ومحمد الطبيب وإلياس بن حسين وعمر الخوجة وﻳﻮﺳﻒ كاره ومحمد الكستا وعلي مادي وجهاد شلدون وعبد المالك عبيد ومعتز شكاب وإيهاب المقلشي وعلي أبو القاسم وطارق سعد ومحمد الفطيسي ومحمد مخلوف ومحمد السويطي وأحمد فكرون وعبد السلام أبوكراع وياسين جرافه وبهاء خالد.

المدرب دا كوستا ينوي تقليص عدد كبير من اللاعبين والإبقاء على القائمة المختارة، التي من خلالها سيخوض منافسات كأس «الكونفدرالية»، وقد تعاهد خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم لمناسبة توقيع العقد معه بأن يذهب بعيدًا، معلنًا قبوله التحدي في بلد يمر بظروف غير طبيعة وغير عادية.