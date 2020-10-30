«عمومية التايكوندو» تكلف الشويهدي بتسيير اتحاد اللعبة موقتًا

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 08:05 مساء
اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتايكوندو بفندق كورنثيا بطرابلس، 29 أكتوبر 2020.(الوسط)

كلفت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتايكوندو، الخميس، نائب رئيس الاتحاد، علي الشويهدي، بتسيير اتحاد اللعبة موقتًا،  لحين إجراء انتخابات، وجاء هذا التكليف بعد أن عقدت الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها الطاريء أمس الخميس بفندق كورنثيا بطرابلس بحضور أكثر من ثلثي الجمعية العمومية للاتحاد.

وقال رئيس نادي نجوم قرقارش، محمود الثليب، لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الحاضرين للاجتماع صوتو بالإجماع على اسقاط رئيس الاتحاد علي صابر من منصبه كرئيس للاتحاد الليبي للتايكوندو».

ولفت الثليب إلى أن الاجتماع شهد «مشاركة وحضور 12  نادي من أصل 16 من الجمعية العمومية للاتحاد».

وأكد رئيس نادي نجوم قرقارش، محمود الثليب، على أن الجمعية العمومية قررت تكليف السيد علي الشويهدي نائب رئيس الاتحاد بمهام رئيس الاتحاد وتسييره لحين إجراء انتخابات».

اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتايكوندو بفندق كورنثيا بطرابلس، 29 أكتوبر 2020.(الوسط)
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