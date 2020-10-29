ليبيا تحتل المركز الـ61 في عالمية شطرنج الجامعات

المنتخب الوطني للشباب. (إنترنت)

خاض منتخب ليبيا أمس آخر ثلاث جولات له في بطولة الجامعات العالمية للشطرنج عبر الإنترنت.

وتعادل في الأولى مع الأرجنتين 2 / 2، وفاز في الثانية على البرازيل 2.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة، وحقق الفوز لليبيا اللاعبان عبدالسلام انقيطة ومالك عمر وتعادل لمحمد السوري، وفقد مباراة الجولة الأخيرة أمام كوستاريكا بنتيجة 1.5 مقابل 2.5 نقطة.

وتصدرت الصين المركز الأول وعن جدارة واستحقاق، في ترتيب المرحلة الأولى لشطرنج الجامعات العالمية عبر الإنترنت وبالعلامة الكاملة 18 نقطة من 9 جولات.

وجاءت صربيا ثانيا بـ14 نقطة، وبكسر التعادل حلت منغوليا رابعا، وتساوت بعدها ثلاث فرق أرمينيا وكولمبيا وبيلا روسيا برصيد 13 نقطة لكل منها.

وجاءت ليبيا في الترتيب 61 برصيد 7 نقاط من فوزين على نيوزيلاندا والبرازيل و3 تعادلات مع تشيلي والهندوراس والأرجنتين، وفقدت النتيجة في 4 مباريات أمام كازخستان والمكسيك وكولومبيا وكوستاريكا.

وفي تصريح لرئيس فريق شطرنج ليبيا محمد السوري، قال: «بارك الله في الجميع وكانت نتيجة ممتازة مقارنة بأسماء الدول المشاركة، وهذه البطولة تعتبر من أقوى بطولات الجامعات في السنوات الأخيرة.. كل أعضاء الفريق قدموا ما عليهم وأكثر في ظل كل الظروف وانشغال البعض بالامتحانات الدراسية».

وأضاف: «الشكر أيضا للجنود المجهولين الذين ذللوا كافة الصعاب، وهم الأخوة بالاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، والأستاذان أحمد شراطة وهاشم النعمي، والشكر أيضا موصول لمؤسسة نقطة وشركة الريادة على الدعم والمساندة».