بالصور.. اتحاد الملاكمة يكرم اللجنة الأولمبية

اتحاد الملاكمة يكرم اللجنة الأولمبية. (إنترنت)

كرم الاتحاد الليبي للملاكمة اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، وأمينه العام الأستاذ خالد الزنكولي، نظير الجهد الذي تبذله اللجنة الأولمبية الليبية في دعم الرياضة الليبية عامة والملاكمة خاصة.

وخلال استقباله لرئيس الاتحاد الليبي الأستاذ يوسف البهلول وأمينه العام رمضان طلحة وأعضاء الاتحاد الأستاذ عبدالكريم مانيطة والأستاذ عبدالسلام مسعود والأمين العام للمنطقة الشرقية الأستاذ فوزي الشريف، أكد الدكتور جمال الزروق تكاتف الجميع من أجل النهوض باللعبة والعودة بها لسابق عهدها بعد غياب دام لأكثر من خمسة وثلاثين عامًا، مؤكدًا أن تكاتف الجميع هو نجاح لرياضة الملاكمة الليبية وأن اللجنة الأولمبية الليبية ستدعم مشاركات المنتخبات الليبية في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

فيما عبر رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة الأستاذ يوسف البهلول عن عمق شكره وتقديره وامتنانه لما تقدمه اللجنة الأولمبية الليبية من دعم للرياضة الليبية عامة والملاكمة خاصة برئاسة الدكتور جمال الزروق.

فيما تحدث الأستاذ عبدالسلام مسعود عن دور اللجنة الأولمبية في دعم الملاكمة الليبية، خاصة أن الاتحاد الليبي يثمن جهود اللجنة الأولمبية الليبية ورعايتها للملاكمة الليبية.

ومن جانبه عبر الأستاذ عبدالكريم مانيطة عن شكره للجنة الأولمبية الليبية ودعمها للملاكمة الليبية، وأن الملاكمة الليبية عادت وبقوة واعتلت منصات التتويج وتوشحت بالذهب بعد أن وجدت الدعم من اللجنة الأولمبية الليبية برئاسة الدكتور جمال الزروق، وهيئة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور بشير القنطري، مؤكدًا سعي الاتحاد الليبي وعزمه لاعتلاء منصات التتويج العالمية.

وتحدث الأستاذ فوزي الشريف الأمين العام للمنطقة الشرقية عن دور اللجنة الأولمبية الليبية في دعم الرياضة الليبية عامة والملاكمة خاصة.

وبعد تناول الكلمات من رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق ورئيس الاتحاد الأستاذ يوسف البهلول وأعضاء الاتحاد، تم تقديم الدروع للدكتور جمال الزروق والأمين العام الأستاذ خالد الزنكولي.

وحضر حفل التكريم من اللجنة الأولمبية الليبية بدر عمر الشريف أمين الصندوق، والهمالي عمر الهمالي مدير إدارة شؤون مجلس الإدارة باللجنة الأولمبية الليبية، وأمين سر اللجنة عبدالرؤوف الزوبيطي حسب صفحة الاتحاد الرسمية.