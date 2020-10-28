عادل البيباص مديرًا لفرع أكاديمة «فرسان المتوسط» في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 11:34 مساء
عادل البيباص مديرًا لفرع أكاديمة «فرسان المتوسط» في طرابلس. (إنترنت)

أكد فرج بوبريق القبائلي، مدير عام أكاديمية «فرسان المتوسط»، ووكيل نادي «بوتيف بلوفديف» البلغاري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» تكليف الشخصية الرياضية والإداري المحنك عادل البيباص مديرًا لفرع أكاديمية «بوتيف بلوفديف» البلغارية وأكاديمة «فرسان المتوسط» في طرابلس عروس البحر.

وأوضح أن تكليف البيباص جاء لما يتمتع به من خبرة في ميادين الرياضة، وعلاقاته الشخصية في الوسط الإداري، فهو إداري محنك، وهو حاليًا أمين الصندوق بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام وحكم دولي.

وأضاف فرج القبائلي أن المدرب الوطني الكابتن جمال الجهاني سيقوم بتدريب فرع أكاديمية «فرسان المتوسط»، وسيقوم المدرب الوطني أكرم الهمالي بتدريب فرع أكاديمية «بوتيف بلوفديف» البلغارية.

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