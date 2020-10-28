إصابة رئيس اتحاد السلة بفيروس كورونا

فؤاد برغش. (إنترنت)

ذكرت صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة إصابة رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة السلة الدكتور فؤاد برغش بفيروس كورونا.

وطمأنت الصفحة الرسمية الجميع، أن حالته مستقرة ووضعه الصحي جيد ولله الحمد، ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله.