وجه جديد من الدوري الإنجليزي ينضم لمنتخب ليبيا استعدادا لغينيا الاستوائية

جانب من المؤتمر الصحفي للمرجيني (إنترنت)

عقد صباح اليوم الأربعاء بفندق المهاري بطرابلس مؤتمرا صحفيا للمدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي المرجيني بحضور المدير الاداري للمنتخب كمال الترهوني ومفتاح غزالة مدرب الحراس.

وأوضح المرجيني خلال المؤتمر العديد من النقاط حول معسكر زواره وتونس والرسم التكتيكي الذي ظهر به المنتخب والصعاب التي واجهت الفريق في المعسكر وغياب كل المحترفين لأسباب متعددة ومن بينها اصابة عدد من اللاعبين بجائحة كورونا والتزام بعض المحترفين مع أندياتهم وعدم لعب مباراة التوغو.

وقال المرجيني «أن عدم الظهور بالشكل المطلوب أمام جزر القمر وهو منتخب محترم ومتصدر مجموعة مصر بعكس ما يشاع في الاعلام بأنه منتخب مغمور وجاء إلى تونس بكامل لاعبيه المحترفين والخروج بهذه النتيجة جاء نتيجة التوقف لأكثر من سنة ونصف للاعبين المحليين وكذلك بعض المحترفين الذين لا ينشطون في دورياتهم».

واضاف «مباراة غينيا الاستوائية ستكون بعكس هذا المباراة بتواجد اللاعبين المحترفين ولدينا طموح كبير بالفوز عليهم وتحقيق نتيجة ايجابية تساعدنا في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية».

من جانبه قال الترهوني «الأمور الفنية والادارية تم اتخاذها للعب هذه المباراة الودية وقد عقدنا حتى الاجتماع الفني مع منتخب التوغو لكنا تفاجئنا الساعة التاسعة ليلا بانه تم الغاء هذه المباراة بقرار حكومي نتيجة جائحة كورونا وقد اجرينا العديد من الاتصالات برئيس الجامعة التونسية ورئيس الاتحاد الليبي والقنصل العام بالسفارة الليبية بتونس من خلال هذه الاتصالات لاعبنا مباراة ودية مع جزر القمر».

وعن عدم حضور اللاعبين المحترفين أوضح الترهوني قائلا «تسلمت القائمة المستدعاة لمعسكر تونس وضمت القائمة 14 محترفا وقامنا بالاتصال بهم لكن لظروف جائحة كورونا والتزام بعض اللاعبين مع فرقه حال دون حضورهم من بينهم سند الورفلي ومحمد الترهوني ومفتاح طقطق فضلا عن اصابة بعض الرياضين بوباء كورونا وحضور البعض منهم لمعسكر تونس مؤيد اللافي وأنيس سلتوا والمعتصم المصراتي وبدر حسن».

بعد ذلك فتح باب الأسئلة التي انصبت عن اداء المنتخب والرسم التكتيكي وظروف استدعاء المحترفين ومعسكر مصر وموعد الدخول في المعسكر المقبل بالقاهرة والذي سيكون التجمع في الخامس من نوفمبر المقبل بعد موافقة السلطات المصرية على اقامة مباراة غينيا الاستوائية في مصر وسيكون حضور المحترفين من يوم 6 نوفمبر وأن جميع المحترفين قد وافقوا على الحضور لكن هناك ظروف التنقل والمواصلات في ظل جائحة كورونا وتأشيرة الخروج والعودة لمحمد منير لأنه يحمل جواز سفر ليبي».

بعد الانتهاء من الاسئلة أكد المرجيني أنه متفائل بتحقيق نتائج ايجابية بهذه التشكيلة وقد ضمت قائمته النهائية لمباراتي غينيا الاستوائية 25 لاعبا وهم: أحمد عزاقة - فتحي الطلحي - عبدالحكيم التركي - سند الورفلي - صلاح فكرون - طاهر بن عامر - المعتصم صبو - علي معتوق - محمد المنير - محمد الترهوني - المعتصم المصراتي - بدر حسن - أحمد بن علي - عبدالله داقو - ربيع الشادي - السنوسي الهادي - مؤيد اللافي - حمدو الهوني - مفتاح طقطق - محمد صولة - طلحة رزق - خالد مجدي - إسماعيل التاجوري - معتز المهدي - محمد بالتمر والأخير أحدث الوجوه المنضمة كونه مهاجم «ألدرشوت تاون» بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

جانب من المؤتمر الصحفي للمرجيني (إنترنت)

جانب من المؤتمر الصحفي للمرجيني (إنترنت)