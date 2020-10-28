قائمة وحيدة في انتخابات النصر

نادي النصر (أرشيفية : إنترنت)

انطلقت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، وتتواصل حتى الخامسة مساء انتخابات مجلس الإدارة بنادي النصر.

يأتي هذا بعد الانسحاب المفاجئ أمس الثلاثاء لقائمة عمر المغيربي لتصبح المتواجدة على أرض الواقع قائمة وحيدة في الانتخابات برئاسة أسامه أبوزيد المغربي ونائبه عبدالسلام رمضان محمد.

وعن الشؤون المالية نوري رمضان عبدالسلام، وعضوية عبدالله محمد عبدالله وأحمد سالم سعيد وحاتم مصطفى محمد ووحيد عبدالرزاق.

تشرف على انتخابات اليوم الجمعية العمومية لنادي النصر، ويراقبها رئيس نادي السواحل عوض نجم.