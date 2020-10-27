ليبيا تتعادل مع تشيلي وتواجه هندوراس في «شطرنج الجامعات»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 08:30 مساء
لاعبو الشطرنج الليبي. (إنترنت)

انتهت مباراة ليبيا وتشيلي في بطولة شطرنج الجامعات العالمية عبر الإنترنت بالتعادل «2-2».

الليبي محمد السوري تصنيف 2018  فاز على أليكس اندرياس تصنيف 1932، وعبدالله الفيتوري تصنيف 1918 فاز على التشيلي فيليب تصنيف 1641.

وخسر عبدالسلام انقيطة تصنيف 1944 أمام التشيلي إيملي تصنيف 1641 وخسرت أميرة عبدالقادر تصنيف 1484 أمام راميز تصنيف 1641.

وبعد الجولة الرابعة جاءت الصدارة لفرق الصين 1، وصربيا وبيلا روسيا وبالعلامة الكاملة 8 نقاط من أربع جولات، ومن خلفهم أرمينيا ومنغوليا وكوبا بسبع نقاط، وتأتي ليبيا في الترتيب 62 بثلاث نقاط. وفي الجولة الخامسة هذا المساء تواجه ليبيا هندوراس.

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