بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» سيرا على الأقدام

السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» سيرا على الأقدام. (إنترنت)

وصل إلى مدينة مصراتة، ظهر اليوم الثلاثاء، الرياضيان المنجي السباعي، وأبوبكر القذافي من نادي «اتحاد الشرطة الرياضي»، في إطار رحلتهما (رحلة السلام) مشيًا على الأقدام، انطلاقًا من مدينة طرابلس، مرورًا بعديد المدن الليبية.

وخلال وصولهما إلى مدينة مصراتة زار الرياضيان مقر ديوان البلدية، وكان في استقبالهما رفقة الوفد المرافق لهما عدد من أعضاء المجلس البلدي، وعدد من الشخصيات الرياضية بالمدينة.

ووُجه لهم خلال هذه الزيارة عديد الكلمات الترحيبية، وكلمات الشكر والتقدير، وتم منحهما بعض الهدايا الرمزية؛ تشجيعًا لهما على مواصلة رحلتهما السامية والنبيلة.

وتهدف «رحلة السلام» التي أطلقها الرياضيان المنجي، وأبو بكر إلى الدعوة لإحلال السلام كافة أنحاء ليبيا الحبيبة.