بالصور: إعلان عودة النشاط الرياضي وفق البروتوكول الصحي

إعلان عودة النشاط الرياضي (بوابة الوسط)

عُـقد بمقر الهيئة العامة للشباب والرياضة مؤتمر صحفي للجنة العليا لأزمة جائحة فيروس «كورونا» برئاسة رئيس اللجنة حسين البوسيفي، وعضو اللجنة المبروك المصراتي، الذي تم خلاله إعلان عودة النشاط الرياضي، وفق البروتوكول الصحي.

وقد استُهل المؤتمر الصحفي بإعلان البروتوكول الصحي، الذي أعدته لجنة الأزمة، المتضمن 19 مادة، الذي يأتي حرصًا من الهيئة العامة للشباب والرياضة على سلامة جميع الكوادر الإدارية والفنية والطبية في جميع المؤسسات الرياضية والشبابية.

وخلصت اللجنة إلى ضرورة إصدار بروتوكول صحي يهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تسهم بشكل فعال في حماية القطاع الرياضي والشبابي، والحد من انتشار فيروس «كورونا» وفقًا لإجراءات ملزمة التنفيذ والتقيد بها من قبل جميع المؤسسات الرياضية والشبابية.

وتضمن البروتوكول ضرورة تحديد أماكن إقامة المنافسات والتدريبات وإقامة التدريبات في الأماكن المفتوحة وعدم استعمال وسائل النقل الجماعي، وتشكيل لجنة تضم ثلاثة أشخاص في كل اتحاد رياضي تكون مسؤولة عن توفير كافة الشروط الاحترازية وإقامة محاضرات توعوية وإجراء الكشف الصحي لجميع الرياضيين والأطقم الفنية للتأكد من سلامتهم والمحافظة على تعقيم أماكن التدريبات.

أيضًا تخصيص أدوات ومعدات شخصية لكل رياضي والتزام الأشخاص داخل القاعات بارتداء الكمامات وضرورة توفير مواد التنظيف والمطهرات وتجنب المصافحة والعناق أثناء التدريبات والإكثار من شرب المياه وإغلاق كافة غرف تغيير الملابس والمراحيض ودورات المياه، ولا يسمح باستعمالها نهائيًّا والحرص على تنسيق الدخول والخروج والحرص على عدم الاختلاط والالتزام بالحجر الصحي، ويمنع تواجد الجمهور الرياضي والسعي إلى بث المنافسات الرياضية عبر وسائل الإعلام والمتابعة الدورية من قبل لجنة الأزمة.

بعد ذلك فتح باب الأسئلة وفي إجابة لمسؤول «بوابة الوسط».. هل ستكون هناك متابعة لهذا البروتوكول؟ أجاب حسين البوسيفي رئيس اللجنة أنه ستكون هناك لجان لمتابعة أي نشاط رياضي، ومراقبة هذا النشاط وستكون هناك مراسلة من لجنة الأزمة لأي نشاط رياضي وسيكون تحت مراقبة اللجنة، وفي حالة الإخلال بهذه الاحترازات سيتم إيقاف هذا النشاط.

وقد استمر المؤتمر الصحفي لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وتم خلال الإجابة عن أسئلة الإعلاميين، التي تضمنت ما ورد في البروتوكول والكيفية التي من خلال ستتم مراقبة تنفيذه.

إعلان عودة النشاط الرياضي (بوابة الوسط)

إعلان عودة النشاط الرياضي (بوابة الوسط)

إعلان عودة النشاط الرياضي (بوابة الوسط)