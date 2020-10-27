ختام ناجح لبطولة العبور لفروسية قفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 03:29 مساء
جانب من منافسات الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

اختتمت بنجاح بطولة العبور لفروسية قفز الحواجز التي نظمتها وأشرفت عليها رابطة أندية فروسية قفز الحواجز بنغازي، وبمشاركة أندية شهداء أبوعطني وشهداء بنغازي وفرسان المتوسط وشهداء الرحبة والاتحاد العسكري ومدرسة الأصايل.

العبيدي بطلا للكبار
توج ببطولة الكبار الفارس عبدالإله العبيدي مع جواده نجم، واجتاز الحواجز بـ8 أخطاء بزمن 54.57 ثانية، وجاء ثانيا الفارس علاء القداري.

المنصوري بطلا للمتوسط
توج ببطولة فئة المتوسط الفارس صهيب المنصوري مع الفرس جيانا بعد اجتازه الحواجز دون أخطاء، وفي زمن 60.09، وجاء ثانيا الفرس حمد بعيو مع الفرس وعد اجتاز الحواجز بـ4 أخطاء، وبزمن 50.06 ثانية، وثالثا ساطي اجتاز الحواجز بـ4 أخطاء، وبزمن 50.85 ثانية، ورابعا الفارس محمد الشيخي اجتاز الحواجز بـ4 أخطاء، وبزمن 65.89 ثانية.

القزيري بطلا للناشئين
توج ببطولة الناشئين الفارس عبدالرحمن القزيري مع جواده رعود برصيد 54 نقطة، وبزمن 34.50 ثانية، وجاءت ثانيا الفارسة رؤية الفرجاني مع ماتهاب برصيد 54 نقطة، في زمن 35 ثانية، وثالثا الفارس عبدالمهيمن العبيدي مع ياسمين برصيد 54 نقطة، بزمن 35.22 ثانية، ورابعا الفارس همام الديب مع جواده أسطورة، وخامسا الفرس اعباس نجم مع انيسه، وسادسا الفارسة زكية العنيزي مع عزيم، وسابعا الفارس إبراهيم الدرسي مع فرسه نجمة، وثامنا الفارس أنس العبيدي مع ساندرو، وتاسعا الفارس حسن العبيدي مع فرسه نور الصباح، وعاشرا الفارس حسن علي عابد مع الفرس دينا.

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