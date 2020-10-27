3 انتصارات وتعادل في بطولة الملك إدريس للقدم المصغرة

جانب من بطولة الملك إدريس للقدم المصغرة (فيسبوك)

يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء بملعب البيضاء مع مباراتين في بطولة الملك إدريس لكرة القدم المصغرة، وتجمع المباراة الأولى الجزيرة مع الرجاء، وتعقبها مباراة نادي السنوسية مع السيلفيوم.

وفي آخر النتائج المسجلة بالبطولة فاز نادي السنوسية على الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد، وفاز السيلفيوم على الجزيرة بثمانية أهداف مقابل خمسة، والأنصار على البروق بهدفين مقابل لا شيء، بينما تعادل الشرطة والاستقلال بهدفين مقابل هدفين.

يشار إلى أن البطولة تقام تحت تنظيم وإشراف نادي السنوسية، وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الفرعي بالمنطقة، وبرعاية شركة صناع الحياة.

جانب من بطولة الملك إدريس للقدم المصغرة (فيسبوك)