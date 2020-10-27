ليبيا تواجه تشيلي في شطرنج الجامعات العالمية

متابعة بطولة الشطرنج للجامعات (إنترنت)

تتواصل بطولة الجامعات العالمية للشطرنج عبر الإنترنت بمشاركة 87 فريقا، واليوم الثلاثاء تقام الجولة الرابعة، ويلتقي منتخب ليبيا التصنيف 53 مع نظيره التشيلي 4 التصنيف 58.

كان منتخب ليبيا خاض أمس الإثنين ثلاث جولات حقق الفوز في واحدة على نيوزيلاندا بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة وخسر أمام كازاخستان بأربعة دون مقابل، وأمام المكسيك 5 نصف نقطة مقابل 3.5 نقطة.

ويتصدر الترتيب الموقت بعد الجولة الثالثة خمسة منتخبات بالعلامة الكاملة ست نقاط من ثلاث جولات، وهي منتخبات الصين 1 وبولندا وماليزيا وصربيا وبيلاروسيا، وجاء منتخب ليبيا في الترتيب 63 برصيد نقطتين.