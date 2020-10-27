ليبيا تواجه تشيلي في شطرنج الجامعات العالمية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 12:27 مساء
متابعة بطولة الشطرنج للجامعات (إنترنت)

تتواصل بطولة الجامعات العالمية للشطرنج عبر الإنترنت بمشاركة 87 فريقا، واليوم الثلاثاء تقام الجولة الرابعة، ويلتقي منتخب ليبيا التصنيف 53 مع نظيره التشيلي 4 التصنيف 58.

كان منتخب ليبيا خاض أمس الإثنين ثلاث جولات حقق الفوز في واحدة على نيوزيلاندا بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة وخسر أمام كازاخستان بأربعة دون مقابل، وأمام المكسيك 5 نصف نقطة مقابل 3.5 نقطة.

ويتصدر الترتيب الموقت بعد الجولة الثالثة خمسة منتخبات بالعلامة الكاملة ست نقاط من ثلاث جولات، وهي منتخبات الصين 1 وبولندا وماليزيا وصربيا وبيلاروسيا، وجاء منتخب ليبيا في الترتيب 63 برصيد نقطتين.

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