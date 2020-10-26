تأجيل مؤتمر مدرب منتخب ليبيا 48 ساعة دون سبب واضح

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 04:16 مساء
منتخب «فرسان المتوسط» (المركز الإعلامي)

تقرر تأجيل المؤتمر الصحفي للمدرب الوطني علي المرجيني المدير الفني لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم مع الطاقم المصاحب له، الذي كان من المزمع إقامته صباح اليوم الإثنين بفندق باب البحر بطرابلس، وتم تحديد موعد جديد مبدئيا بعد غد الأربعاء المقبل بحضور رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني.

سبق وأكد الناطق الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الكوني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن مدرب المنتخب الوطني علي المرجيني، والطاقم الفني المصاحب له سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا، قائلاً: «من المرجح أن يكون المؤتمر بفندق باب البحر بطرابلس، وإن المدرب الوطني سوف يوضح عديد النقاط التي تهم المنتخب الوطني خلال هذا المؤتمر، ومن بينها إعلان القائمة الرسمية للمنتخب المستدعاة لمباراتي غينيا الاستوائية، وتشمل المحترفين، مع الاستعانة ببعض اللاعبين المحليين والظروف التي صاحبت معسكر تونس الأخير».

وعلمت «بوابة الوسط» أن المنتخب الوطني سيجري معسكرا إعداديا بمدينة الإسكندرية بمصر، وستغادر بعثة المنتخب في الرابع من شهر نوفمبر المقبل ويبدأ المعسكر من الخامس من نوفمبر ويستمر حتى موعد مباراة غينيا الاستوائية في الحادي عشر من نوفمبر، وستضم قائمة المحترفين، وسيتم تأكيدها خلال المؤتمر الصحفي، المعتصم صبو (الاتحاد المنستيري)، وسند الورفلي (الرجاء المغربي)، وأحمد التربي (السلط الأردني)، ومحمد المنير (لوس أنجليس)، ومحمد الترهوني (سموحة)، وأحمد المقصي (الملعب التونسي)، والمعتصم المصراتي (سبورتينغ براغا)، وبدر حسن (البكيرية السعودي)، ومهند إيتو (الخليج السعودي).

شملت القائمة أيضًا أحمد بن علي (كروتوني الإيطالي) والسنوسي الهادي (العربي الكويتي)، ومؤيد اللافي (الوداد المغربي)، وحمدو الهوني (الترجي التونسي)، وإسماعيل التاجوري (نيويورك سيتي)، ومحمد صولة (الصفاقسي التونسي)، ومفتاح طقطق (المصري البورسعيدي)، وأنيس سلتو (الفتح الرباطي)، كما تجرى اتصالات مع المحترف الليبي محمد بالتمر مهاجم «الدرشووت تاون» بالدوري الإنجليزي دون أن يتأكد حضوره من عدمه.

وأرسل الاتحاد الليبي لكرة القدم رسائل إلى الاتحادات الفرعية لكرة القدم من أجل تسهيل إجراءات ومخاطبة الأندية الواقعة في نطاق إشرافهم بشأن التحاق اللاعبين المدرجين بالجدول بصفوف المنتخب يوم 5 نوفمبر المقبل، اللاعبون المحليون المختارون هم: علي معتوق ومحمد مكاري ومعتز المهدي وخالد مجدي وعبدالحكيم التركي (الأهلي طرابلس)، وصلاح فكرون وفتحي الطلحي (النصر)، والطاهر بن عامر (الأهلي بنغازي)، وربيع شادي (الاتحاد)، وأحمد عزاقة (المدينة).

علي المرجيني (أرشيفية : الإنترنت)
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