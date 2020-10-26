مساعٍ لوديتين بين الأهليين في بنغازي وطرابلس استعدادا لأفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 04:14 مساء

تجرى محاولات لإقامة مباراتين وديتين بين الأهليين طرابلس وبنغازي، الأولى في العاصمة يوم السبت المقبل بملعب طرابلس الدولي، والثانية في بنغازي يوم الثلاثاء بملعب «شهداء بنينا» استعدادًا لمشاركة الفريقين في المسابقات الأفريقية، بحسب ما تداولته صفحة «هنا الأهلي» التابعة لـ«الأهلي طرابلس».

سبق وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اتجاهه إلى ترشيح ستة فرق للمشاركة في المسابقات والمنافسات الخارجية، خلال الموسم الجديد، وضمت قائمة الاتحاد الليبي في منافسات دوري أبطال أفريقيا فريقي «النصر» و«الأهلي بنغازي»، وفي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) فريقي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، وفي مسابقة دوري أبطال العرب فريقي «المدينة» و«الهلال».

مشاركة ستة فرق مختلفة في المنافسات الخارجية بخلاف منافسات الدوري المحلي المنتظر انطلاقة، تنعش آمال الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يستعد تحت قيادة علي المرجيني بأجندة لشهر نوفمبر المقبل، بعد توقف طويل، بسبب جائحة «كورونا»، حيث تم تحديد مواعيد مباريات المنتخب الوطني الأول كرة القدم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، والتصفيات المؤهلة لمونديال «قطر 2022»، بعد توقف المباريات الرسمية منذ شهر مارس الماضي، بسبب الجائحة، وسيلتقي المنتخب الوطني منتخب غينيا الاستوائية خلال الجولة الثالثة في تونس في التاسع من شهر نوفمبر المقبل، ثم يلتقي المنتخب ذاته في الجولة الرابعة في السابع عشر من ذات الشهر بملعب مالابو بغينيا.

يخوض منتخب ليبيا مباريات الجولتين الخامسة والسادسة في الفترة من 22 حتى 30 مارس من العام المقبل، ويحتل المنتخب الليبي الترتيب الثالث في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط بعد أن خاض مباراتين، خسر في الأولى أمام تونس وفاز في الثانية على تنزانيا.

أما تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال «قطر 2022» عن قارة أفريقيا فإن ليبيا سوف تخوض منافسات الجولتين الأولى والثانية في الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو 2021، ويتواجد «فرسان المتوسط» بالمجموعة السادسة في التصفيات مع منتخبات مصر والغابون وأنغولا، أما منتخب المحليين فوقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات النيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية، وستكون أولى مباريات المنتخب أمام النيجر.

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