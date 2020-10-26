ليبيا تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة

عدنان البكباك (أرشيفية : الإنترنت)

نجح رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عدنان البكباك، في الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة عن المنطقة الأولى بـ31 صوتًا مقابل 17 صوتًا لمنافسه التونسي فراس الفالح.

وفازت برئاسة الاتحاد السيدة بشرى حجيج من المغرب في انتخابات الاتحاد الأفريقي التي أُقيمت اليوم الإثنين، وشارك فيها 54 دولة وتحصلت بشرى على 42 صوتا مقابل 12 صوتًا للمصري عمرو علواني.

وقدم عدنان البكباك الشكر والتقدير عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» لكل مَن وقف مع ليبيا ومعه في خوض انتخابات الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة بداية من اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي والاتحادات الرياضية واللجان العاملة والأندية الليبية والإعلام الرياضي ومحبي الكرة الطائرة.

كما شكر كل أسرة الكرة الطائرة الأفريقية بشكل كبير بعد تتويج ليبيا بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، واصفًا الأمر بأنه ليس بالهين بعد أن استغرق الاجتماع الانتخابي ست عشرة ساعة.