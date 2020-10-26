19 فريقا في بطولة سلة بنغازي

بطولة كرة السلة «3×3» (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كرة السلة «3×3» ضمن مهرجان «بنغازي السلام»، جلال الورفلي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن عدد الفرق المسجلة في البطولة وصل إلى 19 فريقًا.

وأضاف أن الاجتماع الفني للبطولة سيعقد مساء غدٍ الثلاثاء بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، وستناقش فيه جميع الأمور المتعلقة بالبطولة، وتوزيع الفرق على المجموعات.

وأكمل الورفلي أن البطولة ستتخللها مسابقة كبس الكرة داخل الحلق، ومسابقة أخرى للرميات الثلاثية.

يشار إلى أن البطولة ستقام على أرضية مجمع سليمان الضراط ببنغازي، ومن شروطها يتكون كل فريق من 4 لاعبين فقط أعمارهم فوق 18 عامًا، وحددت رسوم الاشتراك لكل فريق بمبلغ مئة دينار.

وتتولى الاشراف والتنظيم لجنة عليا برئاسة جلال الورفلي ونائبه رياض الحداد كما يتولى لجنة المسابقات وقيد اللاعبين خالد الحاسي احميد الحمري ولجنة العلاقات العامة ضمت يوسف عبدالجليل وخليفة البراني ومصطفى الكوافي ولجنة الحكام برئاسة خالد أحنيش واللجنة الإعلامية ضمت فرج الفرجاني ومحمد الرياني والمسؤول المالي عزالدين التومي.