الثلاثاء.. مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الشباب والرياضة

رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري. (إنترنت)

يعقد رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري، يوم الثلاثاء 27 نوفمبر مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة النوفليين الساعة الحادية عشرة صباحا.

المؤتمر الصحفي سيخصص للحديث عن آخر المستجدات، التي تخص الشأن الرياضي في ليبيا.

وقد دعا مكتب الإعلام والتواصل بالهيئة العامة للشباب والرياضة، عبر حسابه على "فيسبوك"، كافة المؤسسات الإعلامية، للحضور و تغطية المؤتمر الصحفي المهم.

من جهة أخرى شارك رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، عبر تطبيق ZOOM.