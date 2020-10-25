انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية البدنية بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 25 أكتوبر 2020, 04:03 مساء
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي (إنترنت)

انطلقت اليوم الأحد بقاعة وزارة السياحة بطرابلس وعبر منصة زوم فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، تحت شعار «علوم الرياضة ودورها في خدمة المجتمع»، والمؤتمر سيتواصل ليومين، ويشتمل على 17 محاضرة و 10 بحوث.

يتضمن المؤتمر العلمي الثالث ثلاثة محاور: الأول البحث العلمي ومتطلبات الجودة في علوم الرياضة، والمحور الثاني قضايا التربية البدنية وعلوم الرياضة للتنمية المستدامة، وثالث المحاور إسهامات العلوم المتعددة والمرتبطة في خدمة المجال الرياضي.

شهد برنامج اليوم الأول كلمات لرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر دكتور ليلي أبوشكيوه وكلمة رئيس المؤتمر دكتور محمد عبدالرحيم وعميد جامعة طرابلس دكتور نبيل النطاح، وكلمة وزير التعليم دكتور محمد عماري، ورئيس هيئة الشباب والرياضة دكتور بشير القنطري، وكلمة وزير السياحة حيدر مالك، وكلمة رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق.

بعد الكلمات ألقيت نبذة عن كلية التربية البدنية وعلوم الحياة بجامعة طرابلس بعنوان «مسيرة كفاح» بعدها أقيمت أولى حلقات النقاش حول الرؤى المستقبلية لعلوم الرياضة ودورها في خدمة المجتمع تليها محاضرتان، الأولى بعنوان «التشريعات والقوانين الرياضية» والثانية «الإنجاز الرياضي واستراتيجية الأداء البدني»، ويختتم برنامج اليوم الأول بعرض ثلاثة بحوث، حيث خصصت اللجنة المنظمة ثلاث جوائز قيمة لأفصل ثلاثة بحوث في المؤتمر.

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي (إنترنت)
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي (إنترنت)
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي (إنترنت)
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