ليبيا تواجه كازاخستان في عالمية الجامعات للشطرنج

منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أسفرت قرعة الجولة الأولى لبطولة الجامعات العالمية للشطرنج عبر الإنترنت عن مواجهة بين ليبيا تصنيف 53 في البطولة مع كازاخستان المصنفة 14 والتشكيلة الأقرب لمنتخب ليبيا اليوم الأحد تضم اللاعبين محمد السوري وعبدالسلام انقيطة وأميرة عبدالقادر وعبدالله الفيتوري والاحتياط مالك عامر وإبرار سالم، ويضم منتخب كازخستان اللاعبين حميدوف 2438، وإيفان 2354، والجين 2273، وكانيف 2054، ومورتوفا 1753، واليسا 1705.

وفي أبرز مواجهات الجولة الأولى أرمينيا المصنفة الأولى في البطولة تلتقي بولندا 3 التصنيف 40، وصاحب التصنيف الثاني الصين 1 تتبارى مع كولومبيا التصنيف 41، وثالث التصنيف صربيا ستواجه ماليزيا التصنيف42، وإيرلندا رابع التصنيف في البطولة تلتقي أوكرانيا التصنيف 43.