انطلاق موسم المنتخبات وترقب لظهورها على كافة الواجهات

تدريبات المنتخب الليبي للشباب (إنترنت)

أمام استمرار توقف النشاط الكروي المحلي وتعطل وتأخر انطلاق منافسات بطولة الدوري الليبى لكرة القدم للموسم الجديد، وعدم وضوح الرؤية والموعد الكروي المرتقب، جاء انطلاق موسم نشاط وبرنامج إعداد المنتخبات الوطنية في التوقيت المناسب ليكون خير بديل وتعويضا لهذا التوقف.

كما يأتي موسم إعداد المنتخبات ليحرك المياه الراكدة ويمنح بصيص أمل لتحفيز وتشجيع الجميع على الإسراع للملمة أوراق الموسم المبعثرة والإعلان عن انطلاقه بعد طول غياب وتوقف، حيث ستكون منتخبات الناشئين والشباب خير الداعمين والممولين للمنتخب الأول منتخب الكبار الذي تنتظره العديد من الاستحقاقات الدولية المهمة على كافة الواجهات خلال الفترة القريبة المقبلة.

منتخب الناشئين

فعلى صعيد المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا، باشر هذا المنتخب الواعد نشاطه خلال الآونة الأخيرة وبدأ في إقامة عدد من التجمعات والمعسكرات التدريبية بقيادة مدربه الوطني محمد العنقار، ومساعديه عبدالباسط شحات ونور الدين الجروشي، وأحمد العماري مدربا لحراس المرمى، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، حيث انطلقت عملية الاختيارات والاختبارات من كل المدن والملاعب لانتقاء أبرز المواهب.

منتخب الشباب

وانطلق المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عاما في تدريباته وعاد للظهور مجددا عقب مشاركته الأخيرة بالبطولة العربية بالسعودية خلال شهر فبراير الماضي أي منذ سبعة أشهر.

كما واصل منتخب الشباب تحضيراته بمعسكره التدريبي الأول بمدينة بنغازي، حيث أجرى خلاله سلسلة من المباريات التجريبية على أن يتجه بعد ذلك لمدينة البيضاء التي ستكون محطته التحضيرية الثانية بقيادة الثلاثي عياد القاضي والمهدي أبوشاح والطاهر سعد مدربا لحراس المرمى، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا والمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام نهائياتها بملاعب موريتانيا خلال شهر فبراير المقبل.

منتخب الكبار يستنفر محترفيه

ومع عودة عجلة منتخبات كل الفئات والأعمار للدوران، يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بداية من مطلع الشهر المقبل معسكرا تدريبيا بمصر استعدادًا لمواجهتي غينيا الاستوائية خلال شهر نوفمبر، حيث ستقام مباراة ذهاب الجولة الثالثة من تصفيات الكان بالقاهرة يوم 11 نوفمبر، فيما ستقام مباراة الإياب الثانية يوم 16 من الشهر نفسه بملعب مالابو.

يأتي ذلك بعد حالة من الارتباك الكبير التي سيطرت على أجواء معسكر الفريق الأخير بتونس ومواجهته بعض الصعوبات، بالإضافة إلى خسارته في التجربة الودية الدولية التي جمعته بجزر القمر، وذلك بسبب الإصابات بين اللاعبين، وتعذر وصول والتحاق بعض المحترفين البارزين.

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ويستعد الجهاز الفني الجديد بقيادة علي المرجيني وطاقمه الفني المعاون له لتجاوز اختباره الأول رسميًا، معتمدا على هذا المعسكر التدريبي المرتقب لتعويض كل ما فات، وطي صفحة معسكر تونس، خاصة وأنه يأتي قبل عشرة أيام فقط من موعد مواجهتي غينيا الاستوائية.

وأعلن الجهاز الفني حالة الاستنفار والطوارئ، بحشد ستة عشر لاعبا محترفا سيكونون خير داعمين للمنتخب الليبي لتقديم الإضافة وصنع الفارق له لتجاوز الامتحان والاختبار الصعب والمرور من عنق الزجاجة لنيل بطاقة التأهل الثانية لنهائيات الكان وفض الشراكة مع شريكه في المنافسة على صعيد فرق المجموعة الأفريقية العاشرة منتخب تنزانيا التي ستواجه في نفس الفترة متصدرة الترتيب منتخب تونس في مواجهتين في أقل من أسبوع واحد.

تدريبات المنتخب الليبي للشباب (إنترنت)