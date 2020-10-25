صولة يباشر تدريباته مع «الصفاقسي» التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 25 أكتوبر 2020, 12:08 مساء
محمد صولة بقميص الصفاقسي (فيسبوك)

 باشر المحترف الليبي محمد صولة تدريباته مع فريقه الجديد نادي «الصفاقسي» التونسي، الذي وقع معه عقدًا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. وقد ودعت إدارة وجماهير نادي «الرفاع» البحريني صولة بإقامة حفل توديع له نظير ما قدمه لفريق «الرفاع» وقدمت له الهدايا خلال حفل الوداع.

محمد صولة (27 عامًا) بدأ مشواره الكروي مع «الأهلي طرابلس»، وقدم مردودًا كبيرًا في الدوري البحريني خلال الموسمين الماضيين.

وتوج مع «المحرق» بثلاث بطولات هي الدوري والسوبر والنخبة في الموسم 2018-2019 ولعب الموسم الماضي لفريق «الرفاع»، وقدم مستويات جيدة وسجل عدة أهداف.

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