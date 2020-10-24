ختام الدورة التدريبية الأولى لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 24 أكتوبر 2020, 05:26 مساء
الدورة التدريبية الأولى لكرة اليد (فيسبوك)

اُختُتمت بمدينة زوارة الدورة التدريبية الأولى لمدربي الفئات السنية لكرة اليد تحت إشراف وتنظيم من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومركز عمر أبوعجاجة لكرة اليد بمدينة زوارة، وبرعاية شركة «إيرنا الدوائية»، بمشاركة 14 مدربًا من المنطقتين الغربية والوسطى، بحسب ما ذكرته صفحة هيئة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك».

حفل الختام أُقيم بقاعة الاجتماعات بقصر الضيافة ببلدية زوارة وحضره عدد من الشخصيات الرياضية بالمنطقة ورؤساء المؤسسات الرياضية والأهلية بمدينة زوارة، وقدمت خلاله شهادات الاجتياز للمشاركين في الدورة وشهادات الشكر والتقدير للمحاضرين في الدورة والمؤسسات والقطاعات التي ساهمت في إنجاح الدورة.

وهدفت الدورة التدريبية الأولى لمدربي الفئات السنية لكرة اليد إلى تدريب مدربي فئة الناشئين لكرة اليد ورفع كفاءتهم التدريبية وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، ومواكبة التطور الفني والبدني في كرة اليد. يذكر أن الدورة ضمن الخطة العامة لسنة 2020 لمركز عمر أبوعجاجة لكرة اليد بمدينة زوارة.

الدورة التدريبية الأولى لكرة اليد (فيسبوك)
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