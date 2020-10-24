ختام الدورة التدريبية الأولى لكرة اليد

اُختُتمت بمدينة زوارة الدورة التدريبية الأولى لمدربي الفئات السنية لكرة اليد تحت إشراف وتنظيم من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومركز عمر أبوعجاجة لكرة اليد بمدينة زوارة، وبرعاية شركة «إيرنا الدوائية»، بمشاركة 14 مدربًا من المنطقتين الغربية والوسطى، بحسب ما ذكرته صفحة هيئة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك».
حفل الختام أُقيم بقاعة الاجتماعات بقصر الضيافة ببلدية زوارة وحضره عدد من الشخصيات الرياضية بالمنطقة ورؤساء المؤسسات الرياضية والأهلية بمدينة زوارة، وقدمت خلاله شهادات الاجتياز للمشاركين في الدورة وشهادات الشكر والتقدير للمحاضرين في الدورة والمؤسسات والقطاعات التي ساهمت في إنجاح الدورة.
وهدفت الدورة التدريبية الأولى لمدربي الفئات السنية لكرة اليد إلى تدريب مدربي فئة الناشئين لكرة اليد ورفع كفاءتهم التدريبية وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، ومواكبة التطور الفني والبدني في كرة اليد. يذكر أن الدورة ضمن الخطة العامة لسنة 2020 لمركز عمر أبوعجاجة لكرة اليد بمدينة زوارة.