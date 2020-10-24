بطولة الجامعات العالمية للشطرنج تنطلق باجتماع فني

منافسات الشطرنج في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد قائد منتخب ليبيا للشطرنج المشارك في بطولة الجامعات العالمية عبر الإنترنت، محمد السوري، أن الاجتماع الفني للبطولة اُفتُتح بكلمة ترحيب من قبل رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة الحكام وبعض المشرفين على الحدث العالمي.

وأضاف أنه عرض بعدها طريقة تقديم التشكيلة من قبل قائد الفريق قبل كل جولة في مدة أقصاها ربع ساعة من انتهاء الجولة السابقة، مع توضيح اللائحة الفنية للبطولة وعدد الفرق المشاركة وأنظمة كسر التعادل المستخدمة في البطولة، كما كشف السوري لـ «بوابة الوسط».

وأوضح: «أيضًا سيتم تناول بعض المشاكل التقنية والفنية التي يمكن أن يواجهها اللاعب أثناء اللعب، كما تم عرض الموقع الذي ستجرى فيه البطولة وكيفية فتح إيميل خاص لكل لاعب في هذا الموقع لكي يمكنه الدخول به كل جولة».

وأستطرد: «كل فريق يجب أن يشارك معه عنصر نسائي في كل جولة وتشكيلة الطاولات كما هو معمول به في بطولات أفريقيا الدولية، أي أن صاحب الرقم 3 في التشكيلة الأساسية يمكنه اللعب فقط في الطاولة الثانية أو الطاولة الثالثة، كما تم الاتفاق مع اللجنة المنظمة على تولي أحمد شراطة رئاسة المنتخب الليبي أثناء الجولات لحل أي مشكلة فنية أو شكوى من اللاعبين أثناء البطولة».

يشار إلى أن البطولة ستنطلق بعد غدٍ الإثنين بثلاث جولات وسيمثل ليبيا في هذا المحفل العالمي الشطرنجيون محمد السوري وعبدالسلام نقيطة وعبدالله الفيتوري ومالك عامر وأميرة عبدالقادر وأبرار سالم، بينما الإشراف الفني لأحمد شراطة وهاشم النعمي.

على جانب آخر، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج أول أمس الخميس اجتماعًا عبر الإنترنت ناقش فيه جملة من الموضوعات وأعاد فيه تشكيل رؤساء لجانه العاملة، وأُسندت لجنة المسابقات لبشير القايد، ولجنة الإعلام برئاسة أسامة حسن، ولجنة التدريب والتطوير برئاسة فتحي العكروت، ولجنة التحكيم برئاسة محمد الصغير، على أن يختار كل رئيس لجنة بقيه أعضاء لجنته.