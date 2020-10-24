بطولة الجامعات العالمية للشطرنج تنطلق باجتماع فني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 24 أكتوبر 2020, 02:56 مساء
منافسات الشطرنج في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

 أكد قائد منتخب ليبيا للشطرنج المشارك في بطولة الجامعات العالمية عبر الإنترنت، محمد السوري، أن الاجتماع الفني للبطولة اُفتُتح بكلمة ترحيب من قبل رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة الحكام وبعض المشرفين على الحدث العالمي.

وأضاف أنه عرض بعدها طريقة تقديم التشكيلة من قبل قائد الفريق قبل كل جولة في مدة أقصاها ربع ساعة من انتهاء الجولة السابقة، مع توضيح اللائحة الفنية للبطولة وعدد الفرق المشاركة وأنظمة كسر التعادل المستخدمة في البطولة، كما كشف السوري لـ «بوابة الوسط».

وأوضح: «أيضًا سيتم تناول بعض المشاكل التقنية والفنية التي يمكن أن يواجهها اللاعب أثناء اللعب، كما تم عرض الموقع الذي ستجرى فيه البطولة وكيفية فتح إيميل خاص لكل لاعب في هذا الموقع لكي يمكنه الدخول به كل جولة».

وأستطرد: «كل فريق يجب أن يشارك معه عنصر نسائي في كل جولة وتشكيلة الطاولات كما هو معمول به في بطولات أفريقيا الدولية، أي أن صاحب الرقم 3 في التشكيلة الأساسية يمكنه اللعب فقط في الطاولة الثانية أو الطاولة الثالثة، كما تم الاتفاق مع اللجنة المنظمة على تولي أحمد شراطة رئاسة المنتخب الليبي أثناء الجولات لحل أي مشكلة فنية أو شكوى من اللاعبين أثناء البطولة».

يشار إلى أن البطولة ستنطلق بعد غدٍ الإثنين بثلاث جولات وسيمثل ليبيا في هذا المحفل العالمي الشطرنجيون محمد السوري وعبدالسلام نقيطة وعبدالله الفيتوري ومالك عامر وأميرة عبدالقادر وأبرار سالم، بينما الإشراف الفني لأحمد شراطة وهاشم النعمي.

على جانب آخر، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج أول أمس الخميس اجتماعًا عبر الإنترنت ناقش فيه جملة من الموضوعات وأعاد فيه تشكيل رؤساء لجانه العاملة، وأُسندت لجنة المسابقات لبشير القايد، ولجنة الإعلام برئاسة أسامة حسن، ولجنة التدريب والتطوير برئاسة فتحي العكروت، ولجنة التحكيم برئاسة محمد الصغير، على أن يختار كل رئيس لجنة بقيه أعضاء لجنته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: الوضع خطير جدا ومصر قد تفجر سد النهضة
عربى
حكم بالسجن على طالبة فرنسية كتبت أن أستاذ التاريخ «يستحق» الموت
دولى
القبض على المتهمين بسطو مسلح على محال تجارية في بنغازي
ليبيا
الأهلى المصري يقصي الوداد المغربي ويتأهل لنهائي أبطال أفريقيا للمرة 13
رياضة عالمية
السودان يحصل على 370 مليون دولار منحة من البنك الدولي
اقتصاد
الولايات المتحدة تطالب الجهات الفاعلة في ليبيا بدعم تنفيذ وقف إطلاق النار بـ«حسن...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم
ليبيا
مصير الدوري الليبي ما زال مجهولاً.. ومخاوف من اندلاع أزمة كبيرة
رياضة محلية
المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن.. اتهامات شخصية وجدل حول صناعة النفط والعنصرية
دولى
«ريمديسيفير» يصبح أول عقار يحصل على ترخيص أميركي «كامل» لعلاج «كورونا»
دولى
استقالة جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين في مصراتة وحل فرع التنظيم بالمدينة
ليبيا
باشاغا: وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خضار موسمي لتقوية المناعة ضد كورونا والإنفلونزا