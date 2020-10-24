مدرب منتخب ليبيا يحضر مؤتمرا صحفيا.. الإثنين

علي المرجيني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الكوني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن مدرب المنتخب الوطني علي المرجيني، والطاقم الفني المصاحب له سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا.

وأضاف الكوني قائلاً: «من المرجح أن يكون المؤتمر بفندق باب البحر بطرابلس بعد غدٍ الإثنين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وبهذه المناسبة أدعو جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين لحضور هذا المؤتمر».

وأوضح الكوني قائلاً: «إن المدرب الوطني سوف يوضح عديد النقاط التي تهم المنتخب الوطني خلال هذا المؤتمر، ومن بينها إعلان القائمة الرسمية للمنتخب المستدعاة لمباراتي غينيا الاستوائية، وتشمل المحترفين، مع الاستعانة ببعض اللاعبين المحليين والظروف التي صاحبت معسكر تونس الأخير».

وعلمت «بوابة الوسط» أن المنتخب الوطني سيجري معسكرًا إعداديًّا بمدينة الإسكندرية بمصر، وستغادر بعثة المنتخب في الرابع من شهر نوفمبر المقبل ويبدأ المعسكر من الخامس من نوفمبر ويستمر حتى موعد مباراة غينيا الاستوائية في الحادي عشر من نوفمبر، وستضم قائمة المحترفين، وسيتم تأكيدها خلال المؤتمر الصحفي، المعتصم صبو (الاتحاد المنستيري) وسند الورفلي (الرجاء المغربي) وأحمد التربي (السلط الأردني) ومحمد المنير (لوس أنجليس) ومحمد الترهوني (سموحة) وأحمد المقصي (الملعب التونسي) والمعتصم المصراتي (سبورتينغ براغا) وبدر حسن (البكيرية السعودي) ومهند إيتو (الخليج السعودي).

شملت القائمة أيضًا أحمد بن علي (كروتوني الإيطالي) والسنوسي الهادي (العربي الكويتي) ومؤيد اللافي (الوداد المغربي) وحمدو الهوني (الترجي التونسي) وإسماعيل التاجوري (نيويورك سيتي) ومحمد صولة (الصفاقسي التونسي) ومفتاح طقطق (المصري البورسعيدي) وأنيس سلتو (الفتح الرباطي)، كما تجرى اتصالات مع المحترف الليبي محمد بالتمر مهاجم «الدرشووت تاون» بالدوري الإنجليزي دون أن يتأكد حضوره من عدمه».