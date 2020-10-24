سلتو في «الفتح الرباطي» المغربي ثلاثة مواسم

سلتو في «الفتح الرباطي» المغربي (فيسبوك)

وقَّع المهاجم الدولي الليبي، أنيس سلتو، لنادي «الفتح الرباطي» المغربي على عقد انتقال حر يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

وفي تغريدة لسلتو على حسابه الشخصي عبر «فيسبوك» قال «إن شاء الله أقدم الإضافة المطلوبة في نادي الفتح، وأسهم في جميع البطولات الأفريقية والمحلية.. وما توفيقي إلا بالله».

سلتو خاض تجارب احتراف في «النجم الساحلي» و«الاتحاد السكندري» قبل أن يحط الرحال بنادي «الفتح الرباطي» المغربي في تجربة احترافية جديده. ويأمل سلتو أن تتيح له الفرصة مع «الفتح» في إظهار مستواه الفني وعدم جلوسه على دكة البدلاء كما حدث في «الاتحاد السكندري» مؤخرًا بالدوري المصري مفضلًا التنازل عن جميع مستحقاته لمغادرة الفريق احتجاجًا على ذلك.

الدوري المغربي سيشهد الموسم المقبل تواجد ثلاثة محترفين وهم سند الورفلي مع «الرجاء البيضاوي» ومؤيد اللافي في «الوداد» المغربي وأنيس سلتو في «الفتح» الرباطي المغربي بعد أن فسخ المحترف الرابع المعتصم ابو شناف عقده مع فريق «وداي زمزم».

سلتو في «الفتح الرباطي» المغربي (فيسبوك)