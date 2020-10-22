مشاركة ليبية في أولمبياد العالم لشطرنج ذوي الإعاقة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 22 أكتوبر 2020, 07:42 مساء
لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن ليبيا ستشارك في الأولمبياد العالمية لشطرنج ذوي الإعاقة الذي سيقام عبر الإنترنت (أون لاين) في الفترة من العشرين من نوفمبر حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

وسيمثل ليبيا في هذا المحفل العالمي الشطرنجيون عادل عون وعبدالرحيم خليفة وهيثم كاظم وعبدالله يعد ومراد الصويبي ومحمد الحر ومعمر موسى ومحمد الهدار.

وفي سياق متصل يتأهب منتخب جامعة طرابلس للشطرنج للمشاركة في بطولة الجامعات العالمية للشطرنج عبر الإنترنت، إشراف الاتحاد الدولي للجامعات.

ويضم منتخب الجامعة الليبي الشطرنجيين محمد السوري وعبدالسلام نقيطة وعبدالله الفيتوري ومالك عامر وأميرة عبدالقادر وإبرار سالم، بينما الإشراف الفني لأحمد شراطة وهاشم النعمي.

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