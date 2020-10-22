القنطري يكرم قدامى الرياضيين من ذوي الإعاقة

القنطري يكرم قدامى الرياضيين من ذوي الإعاقة. (إنترنت)

كرّم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، بمقر ديوان الهيئة، عَدَدًا من قدامى الرياضيين بجمعية الخمس الخيرية للإعاقة الحركية.

حضر حفل التكريم مدير مكتب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبير عبده، عبدالهادي عويلي رئيس فرع الهيئة بالخمس، حسب الصفحة الرسمية على فيسبوك.

وصرح رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة عقب تكريم الرياضيين، تأكيده بأن الرياضيين هم مصدر شرف وفخر لليبيا، وتكريمنا لهم يزيدنا مسؤولية كبيرة بضرورة رعاية ودعم هذه الفئة، والاهتمام بهم في إطار الاهتمام بقدامى الرياضيين وتَذْلِيل كافة العقبات التي تواجههم وتكفل لهم حياة كريمة.