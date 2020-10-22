اجتماع اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للإعلام الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 22 أكتوبر 2020, 06:01 مساء
اجتماع اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للإعلام الرياضي. (بوابة الوسط)

عقدت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للإعلام الرياضي، اجتماعها التحضيري للاجتماع النهائي للجنة التأسيسية، والذي سيتم من خلاله النظر في كل المقترحات المقدمة من كل الإعلاميين بجميع المدن الليبية.

وقال الأستاذ إبراهيم الورفلي، مقرر اللجنة التأسيسية إن اجتماع اليوم خصص للتحضير للاجتماع النهائي للجنة الذي ربما سيعقد خلال الأيام القادمة في حال اتفق الجميع على موعد محدد له.

وأضاف لـ«بوابة الوسط» أنه في الاجتماع النهائي ستتم مناقشة كل المقترحات التي تقدم بها جميع الإعلاميين من كل المدن الليبية.

من جانبه عبر الأستاذ عماد العلام عضو اللجنة التأسيسية أن الاجتماع النهائي سيتم فيه تشكيل لجنة لتستلم المهام من اللجنة التأسيسية وتشرف على انتخابات الاتحاد الليبي للإعلام الرياضي.

اجتماع اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للإعلام الرياضي. (بوابة الوسط)
اجتماع اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للإعلام الرياضي. (بوابة الوسط)
اجتماع اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للإعلام الرياضي. (بوابة الوسط)
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