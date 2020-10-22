بشرى حجيج وعمر علوان يتنافسان على رئاسة الطائرة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 22 أكتوبر 2020, 04:10 مساء
بشرى حجيج وعمر علوان يتنافسان على رئاسة الطائرة الأفريقية. (إنترنت)

تشهد انتخابات رئاسة الكونفدرالية الأفريقية للكرة الطائرة عبر الإنترنت، التي ستجرى على منصب رئاسة الاتحاد أيام 23 - 24 - 25 أكتوبر الجاري تنافسا قويا بين الرئيس الحالي للاتحاد المصري عمر علواني، والذي يشغل هذا المنصب منذ 30 عامًا، ورئيسة  الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة بشري حجيج. 

وقالت حجيج في أحد تصريحاتها للنهوض بالكرة الطائرة الأفريقية إنه يجب الاعتماد على الكفاءات القارية، بالإضافة وتشجيع الممارسة النسوية وتوسيع قاعدة الممارسة في الفئات السنية وتنظيم البطولات والمسابقات التي ستفيد شباب القارة.

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